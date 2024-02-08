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Головна Війна з Росією Блокування рахунків ухилянтів можливе тільки в разі вчинення неправових дій, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
Ексклюзив

Блокування рахунків ухилянтів можливе тільки в разі вчинення неправових дій, - колишній головний військовий прокурор України Чумак

8 лютого, 2024 четвер
15:50
Війна з Росією Мобілізація, повістки

Головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак прокоментував законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила на засіданні 7 лютого. Щодо блокування рахунків ухилянтів він заявив, що ця норма є не зовсім правильною

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, держава не може обмежувати людей у користуванні власності, без відповідних підстав та примушувати до мобілізації.

"Це може бути відповідь на активне ухилення від мобілізації, а не примус до мобілізації. Тоді це відповідатиме Конституції і буде розумним підходом до цього питання. Є поняття власності громадянина. Користування цією власністю можна обмежувати виключно за рішенням суду, принаймні так відбувається у демократичних країнах. Обмеження можливе у разі вчинення певних неправових дій, за вчинення злочину", - повідомив Чумак.

Людина користується своїми правами у мирний час і вимагає, щоб держава їх гарантувала. Але під час війни в людини є обов'язок, і цей обов'язок - захищати країну, зауважив він.

"Тому заходи примусу, як на мене, це просто екстраординарні заходи, які застосовує держава, щоб людина виконала свій конституційний обов'язок. Але навіть використовуючи ці заходи, держава не повинна виходити за межі Конституції і за межами "розумного"", - сказав експрокурор.

Мобілізація має бути справедливою, держава не може виходити за межі Конституції, каже колишній головний військовий прокурор України.

"Політично, новий закон про мобілізацію потрібен. Сьогодні мобілізація відбувається, є законодавство, яке визначає час мобілізації. Але ми розуміємо, що вона недосконала. Ця мобілізація повинна бути справедливою. Тому потрібен більш детальний, ґрунтовний законопроєкт, який би визначав права та обов'язки мобілізованих", - повідомив він.

  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

  • 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

  • 8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

  • 11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

  • Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

  • Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

  • Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

  • 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

  • 8 лютого голова фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявив, що у законопроєкті про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила на засіданні 7 лютого, є три моменти, які потребують доопрацювання.

Теги:
Україна
Верховна Рада
військові
ЗСУ
мобілізація
Воєнний стан
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