Блокування рахунків ухилянтів можливе тільки в разі вчинення неправових дій, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
Головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак прокоментував законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила на засіданні 7 лютого. Щодо блокування рахунків ухилянтів він заявив, що ця норма є не зовсім правильною
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, держава не може обмежувати людей у користуванні власності, без відповідних підстав та примушувати до мобілізації.
"Це може бути відповідь на активне ухилення від мобілізації, а не примус до мобілізації. Тоді це відповідатиме Конституції і буде розумним підходом до цього питання. Є поняття власності громадянина. Користування цією власністю можна обмежувати виключно за рішенням суду, принаймні так відбувається у демократичних країнах. Обмеження можливе у разі вчинення певних неправових дій, за вчинення злочину", - повідомив Чумак.
Людина користується своїми правами у мирний час і вимагає, щоб держава їх гарантувала. Але під час війни в людини є обов'язок, і цей обов'язок - захищати країну, зауважив він.
"Тому заходи примусу, як на мене, це просто екстраординарні заходи, які застосовує держава, щоб людина виконала свій конституційний обов'язок. Але навіть використовуючи ці заходи, держава не повинна виходити за межі Конституції і за межами "розумного"", - сказав експрокурор.
Мобілізація має бути справедливою, держава не може виходити за межі Конституції, каже колишній головний військовий прокурор України.
"Політично, новий закон про мобілізацію потрібен. Сьогодні мобілізація відбувається, є законодавство, яке визначає час мобілізації. Але ми розуміємо, що вона недосконала. Ця мобілізація повинна бути справедливою. Тому потрібен більш детальний, ґрунтовний законопроєкт, який би визначав права та обов'язки мобілізованих", - повідомив він.
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