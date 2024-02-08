Блокування рахунків і мобілізація аспірантів: Арахамія розповів про зміни до другого читання законопроєкту

Про це заявив голова фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія.

За його словами, у документі потрібно збалансувати інтереси військового командування, бізнесу й громадян.

"Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства", - написав Арахамія.



"Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс", - додав він.

Щодо блокування рахунків ухилянтів, Арахамія заявив, що ця норма є неприйнятною.



"Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував", - написав нардеп.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.