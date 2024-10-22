"Верховна Рада - не швейцарський будильник": нардеп Осадчук оцінив можливість ліквідації МСЕК із 31 грудня

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нема указу про ліквідацію МСЕК (медико-соціальні експертні комісії – ред.) до 31 грудня 2024 року. Є указ з завданням Кабінету міністрів та Верховній Раді розробити законопроєкт, відповідно до якого МСЕК має бути ліквідований до 31 грудня. Але це, вибачте, довга історія. Верховна Рада – не швейцарський будильник, який можна завести на якийсь час, а він потім обов'язково продзвонить. Тобто треба казати про те, що є дороговказ по ліквідації МСЕК та створення нової системи", - прокоментував народний депутат України.

Андрій Осадчук додав, що на сьогодні, як це буде, поки ще ніхто не знає.