"Верховна Рада - не швейцарський будильник": нардеп Осадчук оцінив можливість ліквідації МСЕК із 31 грудня
Андрій Осадчук, народний депутат України, зауважив, що є указ з завданням Кабінету міністрів та Верховній Раді розробити законопроєкт, відповідно до якого МСЕК має бути ліквідований до 31 грудня
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Нема указу про ліквідацію МСЕК (медико-соціальні експертні комісії – ред.) до 31 грудня 2024 року. Є указ з завданням Кабінету міністрів та Верховній Раді розробити законопроєкт, відповідно до якого МСЕК має бути ліквідований до 31 грудня. Але це, вибачте, довга історія. Верховна Рада – не швейцарський будильник, який можна завести на якийсь час, а він потім обов'язково продзвонить. Тобто треба казати про те, що є дороговказ по ліквідації МСЕК та створення нової системи", - прокоментував народний депутат України.
Андрій Осадчук додав, що на сьогодні, як це буде, поки ще ніхто не знає.
- 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
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