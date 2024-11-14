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Via Carpatia 2024: як пройшов міжнародний Форум

14 листопада, 2024 четвер
20:19
Суспільство Форум Віа Карпатія

З 11 по 13 листопада тривали події Сьомого міжнародного форуму Via Carpatia. Цього року вперше його гостей приймав не карпатський регіон, а столиця України. До висвітлення Форуму долучились представники близько 70 українських та закордонних медіа

Зміст

Дискусійні панелі Сьомого Міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia у прямому ефірі транслювали телеканали Еспресо та суспільний мовник Польщі TVP Worldwide, сюжети про подію вийшли в ефірі японської телекомпанії NHK, німецької ZDF. 

Форум об'єднав провідних аналітиків, політиків, дипломатів, військових та експертів обох країн. Делегацію парламентарів із 
Республіки Польща очолив голова польсько-української парламентської групи Сейму РП Марцін Босацький. 

Культурна дипломатія, інформаційна та військова безпека, топові галузі для співпраці з ЄС стали темами панельних дискусій українсько-польської зустрічі.

"Наш спільний пріоритет - оборона Європи", - зазначив на відкритті міжнародної конференції Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Боднар. Він висловив сподівання на підтримку Польщі під час її головування у Європейському Союзі у наступному році, щоб відкрити двері ЄС для України.

Марцін Босацький, депутат Сейму Республіки Польща, голова польсько-української парламентської групи підкреслив, що немає в світі ближчого партнера для України, аніж Польща.

"Стратегічні інтереси України та Польщі є спільними. Якщо Україна буде вільною, самодостатньою, у складі ЄС і НАТО, то й Польща буде більш безпечною та розвинутою", - наголосив Марцін Босацький. 

Безпека та оборона, а також енергетичне співробітництво та відбудова України стали темами панельних дискусій, під час яких пролунали важливі заяви спікерів. 

Україна сьогодні дуже розраховує на солідарність наших євроатлантичних партнерів, адже масштаби руйнувань від війни сягають близько 500 млрд доларів США. На цьому наголосив заступник міністра розвитку громад і територій України Олексій Рябикін. 
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник наголосив на важливості  стратегічного партнерства і взаємопідтримки між Україною та Польщею: ми маємо споріднену газову та електричну інфраструктуру, спільні цілі "зеленого переходу" та розвитку потужностей.

Народний депутат України Артем Ковальов, співголова депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща,  підкреслив, що Польща вже довела, що виступає для України провідним логістичним та військовим хабом. А після нашої перемоги роль Польщі у відбудові України буде тільки посилюватись.

"Законодавча і виконавча влада мають працювати разом, особливо, коли ми говоримо про європейську інтеграцію", - наголосив народний депутат України, співголова депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща, засновник ГО "Демократичний форум" Микола Княжицький. Під час безпекових дискусій Форуму він зазначив, що Росія намагатиметься дестабілізувати взаємини України із західними партнерами, із США. І саме Польща сьогодні стала лідером із підтримки України в Європі. 

"На рівні парламентів у нас ефективний діалог, ми також домовилися про створення спільних груп для роботи у різних сферах, для залучення коштів на відновлення нашої країни. Від думки парламентарів Польщі певною мірою залежать рішення їхнього уряду. Польський досвід для українців неоціненний: як на рівні держави, так і самоврядування. Цей досвід потрібен нам для євроінтеграції", - зазначив Княжицький. Він також презентував учасникам Форуму діяльність Консорціуму оборонної інформації: фахівці з безпеки та оборони готують аналітичні довідки для потреб оборони країни. Це можливість для держави отримувати висновки незалежних експертів та консультуватися з провідними аналітиками. "Нашим завданням було зробити надзвичайно сильний експертний пул, який би працював для потреб української оборони та української держави. “Всеукраїнський демократичний форум” та телеканал “Еспресо” підтримують цю ініціативу", – розповів Микола Княжицький. 

"Представляючи органи місцевого самоуправління Польщі, можу сказати, що нам є чого й у вас повчитися, а саме, - як ви працюєте з критичною інфраструктурою, самообороною", - підкреслив під час дискусії про відбудову депутат Сейму Республіки Польща Яцек Карновські. Він також висловив пораду максимально децентралізувати владу. "На мою думку, максимум влади має бути переданий на найнижчий рівень, тоді це забезпечує найвищу ефективність", - зазначив Яцек Kарновські. 

Протидія дезінформації, ворожій пропаганді та намаганням розсварити українців і поляків стала темою обговорення ще однієї панелі зустрічі. 

"Старі історії, які колись нас розділяли й сьогодні продовжують впливати на наше співробітництво, слід залишити історикам та усунути з порядку денного. Партнери мають діяти на прозорій ідеологічній базі", - підкреслив директор та головний редактор TVP World Міхал Бронятовський.

Учасники українсько-польської зустрічі задекларували наміри співпраці у стратегічних сферах, домовилися продовжувати діалог, реалізовувати спільні ініціативи та залучити до партнерства й інші держави Центральної та Східної Європи.  

Щорічно форум Via Cаrpatia завершується врученням премії Станіслава Вінценза. Цьогорічним лауреатом премії імені польського філософа і літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" став режисер, актор, народний артист України, генеральний директор-художній керівник Івано-Франківського Драмтеатру Ростислав Держипільський.

Конференцію "Українсько-польська зустріч" ініціювали співголови депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Микола Княжицький (ЄС), Артем Ковальов (СН) та голова польсько-української парламентської групи Сейму Республіки Польща Марцін Босацький. 

Форум Via Carpatia 2024 організовано ГО "Всеукраїнський демократичний форум", за підтримки  Міжнародного фонду "Відродження", Українського інституту книги, TVP World, Еспресо. 
 

Теги:
Культура
Польща
Вступ в ЄС
вступ до НАТО
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