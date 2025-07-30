Виборча інфраструктура за кордоном не здатна прийняти таку кількість українців, яка там зараз, – ОПОРА

Про це під час презентації дослідження "Соціальна згуртованість українського суспільства" сказала аналітикиня Громадянської мережі ОПОРА Ольга Снопок, передає Укрінформ.

За словами аналітикині, внутрішньо переміщені особи та ветерани не мають суттєвих бар’єрів до участі у виборах.

"І ветерани, і внутрішньо переміщені особи сьогодні не мають жодних бар'єрів до повноцінної політичної участі. Там плюс-мінус усе добре. Найбільші проблеми з політичною участю наразі в українців за кордоном, тому що виборча інфраструктура за кордоном просто не готова станом на зараз прийняти таку кількість виборців (яка там проживає, - ред.)", - сказала Снопок.

Водночас громадяни за кордоном, навіть якщо вони активно підтримують Україну, найімовірніше, не зможуть балотуватися, оскільки не проживали в Україні протягом визначеного періоду до виборів.

Дослідження відбувалося на початку квітня цього року. Воно складається з двох етапів: кількісного та якісного.

У межах кількісного етапу дослідження було проведено опитування серед 2000 респондентів в Україні, окрім окупованих територій, та 400 респондентів у ЄС. Ці вибірки у дослідженні не змішані й представлені паралельно.

У межах якісного дослідження було проведено 16 експертних інтерв'ю і 12 фокус-груп по 6-8 учасників у кожній. Серед груп, які обрали для проведення цього етапу дослідження - українці за кордоном, ВПО, ветерани та члени родин військових і люди з інвалідністю.