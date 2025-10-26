Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Від київських мрій до створення в США перших вертольотів: 53 роки тому не стало Ігоря Сікорського
Від київських мрій до створення в США перших вертольотів: 53 роки тому не стало Ігоря Сікорського

Юрій Мартинович
26 жовтня, 2025 неділя
07:30
Сьогодні, 26 жовтня, 53 роки тому не стало видатного авіаконструктора Ігора Івановича Сікорського – винахідника, який започаткував еру вертольотів і вплинув на розвиток цивільної та військової авіації в усьому світі

Народжений у Києві в часи Російської імперії, Сікорський став піонером авіації, який спочатку творив у поневоленій росіянами Україні, а згодом, емігрувавши до США, заснував компанію, що досі домінує у виробництві вертольотів. Його життя – це історія наполегливості, інновацій та віри у свій успіх. Від перших моделей у київській майстерні до гігантських "літаючих човнів" і революційних гвинтокрилів – Сікорський не просто будував машини, а творив майбутнє тут і зараз.

Більше про видатну постать Ігоря Сікорського, розповість Еспресо.

Ранні роки: Київ, авіамоделювання та перші літаки 

Сікорський на своєму "Російському витязі" близько 1913 року, фото: Вікіпедія

 

Ігор Іванович Сікорський народився 25 травня 1889 року в Києві, у родині інтелектуалів, де панувала атмосфера, яка сприяла науці і культурі. Його батько, киянин Іван Сікорський, був видатним психіатром і професором психології в Київському університеті Святого Володимира (нині – Тараса Шевченка), а мати, полтавка Марія Сікорська, – лікаркою, яка не практикувала, але любила культуру і прищепила сину любов до мистецтва, зокрема до творчості Леонардо да Вінчі (малюнки якого навіяли згодом ідею гелікоптера) та пригодницьких романів Жуля Верна. 

Родина була релігійною, і Сікорський з дитинства був занурений у православне християнство.

Київ того часу входив до Російської імперії і це був періоду жорсткої русифікації та окупації українських земель. Попри це, місто було центром інтелектуального життя, де юний Ігор, ще школярем, захопився авіацією. 

У 11 років, натхненний розмовами з батьком під час поїздки до Німеччини, він почав експериментувати з авіамоделями. У 12 років сконструював свій перший гвинтокрил на гумовому двигуні – маленьку модель, яка підіймалася в повітря. Ці ранні спроби авіамоделювання відбувалися в домашній майстерні в Києві, де юний винахідник вивчав фізику польоту, попри обмежені ресурси та відсутність відповідної освіти.

У 1903 році Сікорський вступив до Морського кадетського корпусу в Санкт-Петербурзі, але через рік покинув його, щоб присвятити себе інженерії.

У 1906-му поїхав до Парижа вивчати авіацію, а 1907-го повернувся до Києва, де вступив до Механіко-інженерного відділення Київського політехнічного інституту (нині – КПІ імені Ігоря Сікорського). 

Літо 1908 року стало переломним. Адже під час поїздки з батьком до Німеччини він дізнався про успіхи братів Райт і Цеппеліна. Тоді він вирішив змінити своє життя і присвятити його авіації. У Києві Сікорський побудував свій перший повнорозмірний гвинтокрил, але машина не злетіла через недостатню потужність двигуна. Це не зламало ентузіаста. Він перейшов до літаків з фіксованим крилом, створивши S-2 у 1910 році, який успішно піднявся в небо.

"Я визнаю, що більша частина конструкцій ранніх літаків була заснована на чистих припущеннях. У нас було небагато джерел, крім польоту птахів, до яких можна будо звернутися за інформацією", - згодом казав Сікорський. 

Еміграція та нова ера в Америці

Літак "Ілля Муромець", фото: Вікіпедія

 

У 1917 році Російська імперія розпалася після Жовтневого перевороту. Київ, де мешкав Сікорський, опинився в епіцентрі революційних подій. У січні-лютому 1918 року Українська Народна Республіка намагалася втримати владу, але більшовицькі війська наступали і відбувся штурм Києва, після якого місто тимчасово захопили. Сікорський, як відомий авіаконструктор і монархіст, був під загрозою арешту чи розстрілу через свою співпрацю з імперським режимом (його літаки використовувалися російською армією). Тому він змушений був втікати.

Залишивши свою майстерню, а також дружину, яка загорілася більшовицькими ідеями, Сікорський виїхав до Франції, прибувши до Парижа в лютому–березні 1918 року. Там він недовго працював інженером для французьких сил, але через брак перспектив у березні 1919 року емігрував до США. 30 березня 1919 року він прибув до Нью-Йорка, де розпочав новий етап життя, що привів до створення легендарних вертольотів.

Америка зустріла емігранта як і всіх йому подібних – хочеш їсти, працюй, хочеш втілити мрію – працюй ще більше. Сікорський кілька років викладав математику та фізику, давав приватні лекції, щоб заробити на прожиття. Попри труднощі, у 1923 році, за підтримки рідних та композитора Сергія Рахманінова (який вклав 5000 доларів), він заснував свою компанію – Sikorsky Aero Engineering Corporation у Рузвельті, Нью-Йорк. 

Компанія починалася в старій стодолі на курячій фермі, з допомогою колишніх офіцерів Білої гвардії. Перший успіх – S-29-A, двомоторний біплан для 14 пасажирів. 

«Літаючий човен» Sikorsky S-42B, фото: Вікіпедія

 

У 1929-му фірма переїхала до Стратфорда, Коннектикут, і увійшла до United Aircraft and Transport Corporation (нині – United Technologies, а згодом відомої Lockheed Martin).

Сікорський натуралізувався як американський громадянин у 1928 році.

Винаходи, що підкорили небо: від літаків до вертольотів

Дослідники відзначають, що Сікорський за своє життя зробив три кар'єри в авіації, кожна з яких революціонізувала галузь. 

У Києві та Петрограді (1910–1918) він створив перші успішні літаки: S-5 (1911) приніс національне визнання, S-6-A виграв премію на Московській виставці 1912-го. Кульмінацією став "Російський витяз" (S-21, 1913) – перший у світі чотиримоторний літак, здатний перевозити 8 пасажирів. На його базі з'явився "Ілля Муромець" (S-22–S-27) – перший бомбардувальник і пасажирський авіалайнер, який у Першій світовій війні скидав бомби на німців. За це Сікорський отримав орден Святого Володимира та почесний диплом Петербурзького політехнічного інституту.

У США фокус змінився на гідролітаки. У 1930-х для Pan American Airways він розробив серію "літаючих човнів": S-38, S-40, S-42 ("Flying Clipper"), які відкрили еру трансокеанських рейсів. S-42 встановив 10 світових рекордів і став першим комерційним лайнером через Атлантику та Тихий океан.

Сікорський на своєму VS-300 у 1941 році, фото: Вікіпедія

 

Та справжня мрія Сікорського, а це вертольоти, ожила у 1939-му з початком Другої світової війни та пошуками американськими військовими нових видів зброї. Так виник VS-300, перший практичний американський гвинтокрил, який мав одну головну лопать і хвостову антибалансову конфігурацію, що використовується досі. Перший прив'язаний політ стався ще 14 вересня 1939-го, вільний – 24 травня 1940-го. Модифікація R-4 (1942) стала першим серійно виробленим вертольотом у світі. 

До кінця Другої світової армія США придбала понад 400 машин, які рятували життя в пошуково-рятувальних місіях. Вертольоти Сікорського транспортували всіх президентів США, брали участь у війнах, боротьбі з наслідками катастроф і миротворчих операціях, врятувавши мільйони життів.

Ігор Сікорський на обкладинці журналу Time, 1953 рік Небесний кран Sikorsky S-64, фото: Вікіпедія

 

Його внесок в авіацію – це не лише техніка, а й певна філософія розуміння польоту, як божого дару:

"Я впевнений, що, згідно з Божим задумом, сила життя й правди у тисячі разів більша, ніж сила зла. Я вважаю, що неосяжність, організованість і краса неба-всесвіту, який ми бачимо, - це лише тьмяні відблиски пишноти й гармонії, які панують у всепереможному, вічному всесвіті вищого порядку".

Політичні погляди та ставлення до України

фото: Вікіпедія

 

Сікорський походив із інтелігентної сім’ї і був вороже налаштований до більшовиків, тому й емігрував через загрозу переслідування під час революції. Він поєднував технічне світосприйняття з глибокими релігійними переконаннями, зокрема, писав філософсько-релігійні праці й виступав за ідеї етичної відповідальності науковців за свої творіння.

"А тепер, високоповажні громадяни, – про моє духовне обличчя. Перед вами інженер, моральні якості якого не поступаються фізичним. Я нічого й нікого не боюся і володію сильною волею, яка ще жодного разу не підкорилася волі іншого. Якщо я поставлю собі будь-яку мету, навіть спільні зусилля всієї Америки, всього світу не завадять її досягти. Якщо мене полонить якась ідея, я вимагаю, аби всі її поділяли, і терпіти не можу, коли мені суперечать", - казав він.

Що стосується національної ідентичності, то у листі 30 серпня 1933 року до історика Василя Галича Сікорський писав, що його родина "походить із села в Київській губернії" і є "чисто українського походження", тобто він чітко розумів своє коріння. Водночас у тому ж листі він пояснював, чому вважав себе росіянином.

"Мій рід походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священниками, і є чисто українського походження. Одначе, ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії й український нарід був інтегрованою частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів", - писав він. 

Сікорський успадкував від батька монархістські та російські націоналістичні погляди. Батько, Іван Сікорський, був знаним противником українського національного відродження, стояв на позиціях загальноросійської ідеї та малоросійства, вважав українців малоросами, південно-західною гілкою єдиного російського народу, а не окремим етносом. Тому не дивно, що Ігор Сікорський мав двояке розуміння своєї національної природи. Він ніколи не називав себе українцем і не висловлював підтримки українському націоналізму. Як білий емігрант, він гостро виступав проти більшовизму, вважаючи радянський режим загрозою свободі та релігії. Хоч у післявоєнний період українська діаспора і намагалася зробити все можливе, щоб Ігор Сікорський цілком усвідомив себе українцем.

Хай там як, українська держава вшановує його саме як українського видатного винахідника. Наприклад, з 2011-го одна з вулиць Києва має його ім'я, а Київський політехнічний інститут у 2016 році перейменовано на його честь. Крім цього, у 2018 році Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) отримав ім’я Ігоря Сікорського.

З початком повномасштабної війни Росії проти України, діти Ігоря Сікорського засудили дії Росії. "Гадаю, батько був би шокований діями Путіна", - сказав Сікорський-молодший.

Останні роки: пік слави та вічна спадщина

фото: Вікіпедія

 

У другій половині життя Сікорський здобув численні відзнаки (національні медалі, промислові нагороди) і до кінця життя залишався активним у науковому та громадському житті.

У 1957-му Сікорський вийшов на пенсію як інженерний менеджер, але залишався консультантом до кінця життя. 

Сікорський помер 26 жовтня 1972 року в Істон, Коннектикут, у 83-річному віці, похований на російському православному цвинтарі в Стратфорді. До сьогодні при згадці Ігоря Сікорського, всі наголошують, що він був батьком сучасного вертольота та одним з найвпливовіших авіаконструкторів свого часу. Сікорський лишається мостом між епохами: від імперського Києва до американських небес, символом того, як мрії перемагають труднощі та кордони.

