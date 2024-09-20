Від початку повномасштабного вторгнення 399 громадян отримали звання "Герой України", - автор державних нагород Сопов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні ми маємо понад 3000 петицій про присвоєння звання "Героя України". Від початку повномасштабного вторгнення Росії 399 громадян отримали звання “Герой України” з врученням ордена "Золота зірка". Тобто, за героїчний вчинок. Якщо говорити про період з 2014 року, то це ще 76 громадян. І ще 3000 петицій про присвоєння звання "Герой України" набрали необхідну кількість голосів. Втім, варто зауважити, що при розгляді про присвоєння звання “Герой України” ці петиції великої ролі не відіграють. Набагато важливішим буде інформація про подвиг героя, ніж набрати 25 тис. голосів", - пояснив Сопов.

За словами Сопова, при розгляді про присвоєння звання "Герой України" важливе значення має інформація про подвиг людини.

"На жаль, опис та інформація про подвиг людини часто виглядають катастрофічно, але саме це відіграє ледь не ключову роль у присвоєнні звання "Герой України". Бо героєм є той боєць, який підбив танк й витягнув із зони бойових дій своїх побратимів за один бій. І це треба якнайкраще описати. Його подвиг, правильно викладений на папері, має більше шансів отримати звання “Героя України”, ніж підписана петиція", - додав він.