Про це ідеться на сайті президента.

Зазначено, що експертна група проводитиме попередній розгляд подань.

Відповідне рішення ухвалене, щоб кожен геройський вчинок громадян, які брали участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу. До неї увійдуть військове керівництво нашої держави, командувачі родів військ та ОСУВ (Об'єднаних стратегічних угруповань військ – ред.), представники правоохоронних відомств, які розглядатимуть кожен героїчний вчинок окремо та вноситимуть подання про присвоєння державних нагород", - заначив Володимир Зеленський.

До неї увійдуть представники Міноборони, Апарату Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії України, Держприкордонслужби, ДСНС, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби та захисту інформації України, Управління держохорони України, Офісу президента.