Відповідь польським протестам: українські перевізники розпочали мирну акцію біля трьох пунктів пропуску

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Зокрема, йдеться про пункти пропуску "Рава-Руська", "Краківець" і "Шегині".



Зазначається, що така акція українських перевізників є відповіддю на розпочате польськими мітингувальниками блокування автошляхів до українсько-польського кордону.



Водії виступають проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн і загалом для української економіки. Воно також підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану.

Українські водії наклеїли на вантажівки плакати з галами: "Стоп блокаді на кордонах", "Зніміть блокаду - поверніть українських водіїв додому!", "Польща підтримує Україну - протестувальники вбивають".



Громадська організація "МАПУ" буде забезпечувати контроль та порядок проїзду через перелічені автомобільні пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.



Акція буде відбуватися цілодобово до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.