Відповідальність за неоновлення даних в ТЦК та СП: адвокатка Аніщенко пояснила, як діятиме процедура зі штрафами з 17 липня

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"З 17 липня почнуть діяти штрафи для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані. Це відбуватиметься шляхом надсилання на адресу останнього відомого місця реєстрації військовозобов’язаного повістки. Якщо особа не оновила свої дані, наприклад, не вказала, що переїхала з Харкова до Києва, - повістка буде направлена до Харкова. Відповідно, особа не отримує повістку, але це не звільняє її від обов’язку з’явитися до ТЦК", - зазначила вона.

Повернення повістки як неотриманої, буде рахуватися ТЦК як можливість накладення штрафу, каже Аніщенко.

"Повторно буде направлена повістка, і знову вона буде повернена. Пізніше працівники ТЦК будуть робити подання до найближчого відділу поліції, в районі якої знаходиться дана квартира чи будинок, з метою здійснити адміністративне затримання військовозобовязаного, який не з'явився до ТЦК. Якщо адміністративне затримання виявлилося безрезультативним, працівники ТЦК будуть направляти на вказану адресу вимогу. Після повернення вимоги, ТЦК матиме повний пакет документів для звернення до суду, з метою накладення адміністративного стягнення та заборони керувати транспортним засобом", - пояснила вона.