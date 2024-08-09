Відпустка, яка не рахується в стаж для педагогів: що потрібно знати

Під час загрози епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції згідно з законодавством або в разі загрози збройної агресії проти України, а також у випадку надзвичайних ситуацій різного характеру роботодавець може дати працівнику відпустку без збереження зарплати на необмежений термін, якщо працівник цього побажає.

Строк такої відпустки узгоджується між сторонами відповідно до статті 26 Закону України "Про відпустки". Ця норма залишається, проте деякі частини, що стосуються відпусток і зарахування стажу, були змінені, тому на них варто звернути увагу.

Яку відпустку не буде враховано до стажу?

На офіційному вебсайті Служби освітнього омбудсмена зазначають згідно з чинним законодавством із 24 грудня 2023 року:

час, проведений у відпустці без збереження зарплати за сімейними обставинами, який тепер надається за погодженням сторін терміном, що не перевищує 30 календарних днів на рік

також відпустка без збереження зарплати без обмеження терміну, що надається під час загрози епідемії, необхідності самоізоляції працівника відповідно до законодавства або у випадку загрози збройної агресії проти України, чи інших ситуацій -

не буде враховуватись у загальний трудовий стаж, який надає право на щорічну основну відпустку.

Всі ці норми прописані у статті 26 Закону України "Про відпустки". Крім того, ці зміни також були зафіксовані у статті 84 Кодексу законів про працю України.

Використання відпустки під час воєнного стану

До статті 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" також були внесені зміни, що стосуються використання відпустки під час воєнного стану.

Раніше під час дії цього особливого періоду роботодавець міг обмежити тривалість щорічної основної відпустки працівника до 24 календарних днів за рік, однак "це право роботодавця, а не обов’язок", - зазначив юрист Олександр Брижак в матеріалі Освіторія.

Якщо відпустка була довшою, невикористані дні переносилися на період після закінчення/скасування воєнного стану. Цей пункт залишається чинним, проте тепер згідно з новими змінами роботодавець має право надавати невикористані дні відпустки без збереження зарплати (абзац 2 частина 1 статті 12 вищезазначеного закону).

Під час дії воєнного стану це стосується будь-якого виду відпустки (винятки – декретна відпустка, відпустки з догляду за дитиною до 3 років та у зв’язку з усиновленням дитини), якщо вона перевищує щорічну основну відпустку. Крім того, важливим нюансом є те, що деякі положення цієї частини не поширюються на керівників закладів освіти та установ освіти, навчальних підрозділів та низки інших працівників.

"Можемо зробити висновок: право на щорічну відпустку підвищеної тривалості (56 днів) для вчителів зберігається під час воєнного стану, однак за рішенням роботодавця таку відпустку все ж можна обмежити до 24 днів. Відповідно, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану", - пояснив юрист.