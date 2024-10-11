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"Використовується як зброя": МОН підтримало законопроєкт про заборону спілкування російською в школах

Світлана Кравченко
11 жовтня, 2024 п'ятниця
17:41
Суспільство Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що МОН підтримало законопроєкт про обов’язок говорити українською не лише на заняттях у школах, а й на перервах

Зміст

Про це він заявив під час години запитань до уряду 11 жовтня.

Зокрема, за словами Лісового, Міністерство освіти та науки підтримало законопроєкт № 12086, ініційований народною депутаткою Наталією Піпою, "з деякими зауваженнями".

"Хотів би закцентувати на тому, щоб ми у будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, передбачили можливість рівноцінного розвитку мов національних спільнот ЄС. Це, безумовно, ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя. Ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і перш за все - за розвиток української мови", - наголосив голова МОН.

Він також зазначив, що Міносвіти та Український центр оцінювання якості освіти підтримали пропозицію щодо покращення вивчення історії Руси-України. За словами Лісового, у тестах на цю тему буде більше питань, але загальна їх кількість та час на їх вирішення не збільшаться.

Про що законопроєкт

30 вересня нардепка Наталія Піпа заявила, що за її ініціативи у  Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи й не тільки під час занять.

У проєкті закону передбачається, що вчителі не мають переходити на російську на перервах, у їдальні та в приватному спілкуванні на території школи. Крім того, вони зможуть закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують від дітей російську.

Також Кабмін та центральні органи виконавчої влади зобов’язані будуть розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що після збільшення використання української у 2024 році почався певний "відкат", на що показав моніторинг Держслужби якості освіти й мовного омбудсмена.

Зазначається, що 90% учителів продовжують спілкуватися українською мовою з учнями на перервах, але відсоток учителів, які розмовляють під час навчальних занять і на перервах лише українською мовою, нижчий.

Теги:
Україна
освіта
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