"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя

Про це в ефірі Еспресо заявив суддя Великої Палати Верховного Суду Олег Ткачук.

"Ідея про створення військових судів полягає в тому, щоб створити кілька окружних судів, які будуть розміщені на території, де не ведуться бойові дії. На мою думку, 50 суддів, які проходять військову службу в бойових підрозділах тепер і близько 500 працівників апарату, вони зараз служать у Збройних Силах, цілком могли б скласти ядро окружних військових судів, про які йде мова", - сказав він.

На думку Ткачука, чотири чи шість судів було б достатньо для того, щоб охопити усю територію бойових дій.

"Якщо зважати на те, що ці судді будуть виїжджати на передній край для того, щоб слухати справи там, де потрібно, щоб це оперативно було, швидко і зрозуміло для військових. Тобто цього кадрового резерву, який зараз є із суддів, які проходять військову службу, достатньо для того, щоб створити окружні суди.", - зазначив суддя.

Він вважає, що може бути один апеляційний суд, який буде слухати, переглядати справи, визначати законність рішень окружних судів.

"Також є можливість створити ці суди тими особами, які вже проходили військову службу і мають досвід військовий. Такі судді в Верховному Суді теж є. І створити військову палату в Верховному Суді в кількості 7-10 суддів - це невелика проблема, тому що є судді, які знайомі з умовами проходження військової служби, які служили, ще залишилась історична пам'ять від тих судів, які були ліквідовані у 2010 році", - заявив Ткачук.

Суддя наголосив, що це буде зовсім інша судова система.

"Вона має бути створена за іншими принципами на відповідних демократичних засадах і тих підходах, які тепер діють в Україні з 2016 року, кваліфікаційне оцінювання, відбори. Але безумовно, на цих посадах мають бути ті люди, тобто ті судді, які знайомі з умовами проходження військової служби, які служили або служать, які мають бойовий досвід", - підсумував він.