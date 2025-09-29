Вітер із сильними поривами: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 30 вересня
Температура повітря протягом дня 30 вересня передбачається на Лівобережжі +11...+17 градусів, на Правобережжі +7...+12 градусів. Вітер східних напрямків буде рвучким, сильним, часом навіть зі штормовими поривами
Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила в телеграм.
Вересень завершиться також хмарною погодою, дощі пройдуть у західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, на Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, в Приазов'ї, у Кропивницькому з районами.
"Усі, хто не ввійшов у цей список, — без істотних опадів завтра", - уточнила синоптикиня.
Температура повітря протягом дня вівторка, 30 вересня, передбачається на Лівобережжі +11...+17 градусів, на Правобережжі +7...+12 градусів.
30 вересня у більшості областей України вітер східних напрямків буде рвучким, сильним, часом навіть зі штормовими поривами.
"У Києві завтра дощ також підбиратиметься близенько. Переважатиме хмарна волога погода з температурою повітря +10...+12 градусів. Східний вітер очікується часом із сильними поривами — будьте уважними поблизу білбордів, старих гіллястих дерев, обирайте безпечні місця для парковки автівок", - зазначила Діденко.
Прогнозоване похолодання відбулося, сніг спостерігався у Карпатах і йде досі.
"А поки що повторю: завтра в Україні буде вогко і холоднувато", - додала вона.
- Біла Церква
