"Війна в об'єктиві": у Києві нагородили медійників у межах журналістського конкурсу від ТрО

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У конкурсі "Війна в об’єктиві" у межах однойменного фестивалю документалістики могли взяти участь медійники зі своїми роботами на тему національного спротиву та звитяги українського війська.

Переможцем у написанні найкращого текстового репортажу став Віталій Побережний з матеріалом "Чорне місто". Кращим оператором визнали Богдана Попадіна, який підготував роботу "Підрив на міні, перегрупування і прямий вогневий контакт | ШТУРМ ч.1". У номінації "Інтерв’ю" перемогла журналістка 5 каналу Анна Мірошниченко з матеріалом "У мене ледь не зупинилося серце": Дарвін, 3 ОШБр", а в номінації "Відеорепортаж" - Анастасія Горпінченко, журналістка Слідства.Інфо. У номінації "Фоторепортаж" перемогу здобула Валентина Поліщук з роботою "Підпис доктора Залужного", а в номінації "Радіорепортаж/подкаст" - Діана Жвінкліс з матеріалом "Де закопане золото "Азова"? Допити, вирване волосся, татуювання та боротьба за полонених".

Звання "Улюбленець (долі) глядацьких симпатій" здобув Андрій Петрук.

Загалом конкурс зібрав 385 заявок. До його фіналу також потрапила журналістка Еспресо Тетяна Яворська в номінації "Інтерв'ю" з матеріалом "Найгірше було сказати хлопцям, що в нас вже нема нічого, – експолонена Кремля, медикиня Мамонова".

Фото: Катерина Галко

Служба зв’язків з громадськістю Командування Сил ТРО (“ТРО Медіа”) оголосила конкурс під назвою "Війна в об’єктиві" у квітні цього року.

Організатори конкурсу мають на меті відзначити авторів кращих зразків публікацій, інтерв’ю, відео-, фото- та радіорепортажів (подкастів) про боротьбу українського народу проти країни-агресора, національний спротив, героїчність та звитягу українських воїнів в умовах повномасштабного вторгнення Росії на території України.

Матеріали оцінюються у семи номінаціях: "Відеорепортаж", "Текстовий репортаж", "Радіорепортаж/подкаст", "Фоторепортаж", "Інтерв’ю", "Кращий оператор" та "Улюбленець (долі) глядацьких симпатій".

До складу незалежного від організаторів журі увійшли колишні журналісти, які нині служать у Збройних Силах України.

У конкурсі беруть участь матеріали, які публікувались або вийшли в ефір з 1 квітня 2023 року по 22 квітня 2024 року.