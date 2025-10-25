Військова омбудсменка Решетилова закликала до детального розслідування загибелі чоловіка після мобілізації у Києві

Про це вона написала на сторінці у facebook.

"Важко підібрати правильні слова в такій ситуації. Ми маємо зробити все, щоб зʼясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Решетилова зазначила, що перебуває на зв’язку з адвокатом сім’ї загиблого військовослужбовця та отримала від нього всю наявну інформацію. За її словами, у батьків є питання не лише щодо обставин смерті їхнього сина, а й до дій правоохоронців, лікарів, адміністрації лікарні та представника військової частини.

Військова омбудсменка підкреслила, що всі обставини мають бути детально з’ясовані в межах кримінального провадження, і додала, що вже комунікувала з правоохоронними органами.

"Якщо ви стали свідком того, що сталося з новобранцем, або вам достаменно відомі обставини, що призвели до його смерті (не з чуток чи переказів), напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Конфіденційність гарантую", - закликала вона.