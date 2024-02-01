Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали жіночу військову форму

Про це повідомили в Міноборони України.

Фото: телеграм-канал Міноборони України

Як розповіли в міністерстві, костюми для жінок у війську виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів і в двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ разом з громадськими організаціями й українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній із військових частин.

Фото: телеграм-канал Міноборони України

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, присутня під час видачі форми, зазначила, що над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Вона розповіла, що в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок, з яких близько 5 тисяч перебувають на передовій.

Фото: телеграм-канал Міноборони України

Наразі сформували й надали до держпідприємства Міноборони "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тис. комплектів жіночих літніх польових костюмів і 100 тис. комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголосили тендери на закупівлі цих товарів. 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів уже почали постачати у війська.

Фото: телеграм-канал Міноборони України