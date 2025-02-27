Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Влада бачить величезне обурення в суспільстві, - Гончаренко про тиск на опозицію

Влада бачить величезне обурення в суспільстві, - Гончаренко про тиск на опозицію

Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
14:06
Суспільство Олексій Гончаренко

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про спроби влади тиснути на опозиційні рухи та назвав це "божевіллям"

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Ми бачимо абсолютно цілеспрямований тиск на опозицію, на всіх тих, хто має іншу думку по всій країні. Введення санкцій абсолютно незаконних, абсолютно божевільних, як інструменти політичної боротьби проти опозиції. Тиск на місцеве самоврядування, тиск на депутатів опозиції", - заявив Гончаренко.

На його думку, відповідні дії відбуваються через те, що влада нібито бачить у суспільстві величезне обурення тим, що відбувається в країні.

"Це просто божевілля, це просто влада. Знаєте, я думаю, що вони відчувають насправді, що в суспільстві є величезне обурення тим, що відбувається в державі. І вони просто таким чином намагаються сховатися і думають, що зачистивши опонентів, це дозволить їм зачепитися за владу", - додав нардеп.

Водночас він наголосив, що це небезпечний процес і тому "дуже важливо" зберегти в Україні демократію, бо "демократія робить нас сильнішими". 

"Маленька автократія точно програє великій автократії. Маленька демократія може виграти і вижити під нападом великої автократії. Це можливо, і Україна саме це демонструє. Тому збереження демократії в Україні - це збереження України як такої", - наголосив Гончаренко.

  • Доповідач Європейського парламенту щодо України Міхаель Галер закликав владу України припинити тиск на опозиційні сили.

 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Олексій Гончаренко
Опоблок
Читайте також:
Україна США
Автор Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
Україна узгодила оновлену угоду зі США щодо рідкісноземельних мінералів, - FT
обстріл Київщини
Автор Катерина Ганжа
27 лютого, 2025 четвер
Росія атакувала Україну дронами: на Київщині працювала ППО, у столиці лунали вибухи
Зеленський Трамп
Автор Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.87
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
27 лютого
14:00
OPINION
Дивно сприймати план Маршалла за благодійність США
13:59
Замінюють генератори: збір на безшумні, протиударні зарядні станції
13:35
Юлія Свириденко
Уряд уповноважив підписати рамкову угоду зі США про копалини Свириденко та Сибігу
13:30
Володимир Зеленський
Зеленський дорогою до США відвідає Ірландію, - The Guardian
13:19
У Запоріжжі лікарі врятували сім життів завдяки двом посмертним донорам
13:13
сніг, мокрий сніг
Дощ, мокрий сніг і рвучкий вітер: прогноз погоди на останній день зими від Наталки Діденко
12:54
Стела на в'їзді в Покровськ
"Окупанти виснажуються": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію біля Покровська
12:48
Оновлено
Переговри США та РФ в Саудівській Аравії, Марко Рубіо та Сергій Лавров
У Стамбулі стартували перемовини між РФ та США
12:40
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Франція обговорює з Україною видобуток корисних копалин для її оборонної промисловості
12:24
Кирило Буданов
Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року, далі Росія воює мобілізованими, – Буданов
12:22
Дмитро Пєсков
У Кремлі відмовляються обговорювати статус регіонів України, які "записані в конституції РФ"
12:10
Кирило Буданов
Дійти швидко до перемир'я – реально, але дійти до миру – ні, – Буданов
12:00
OPINION
Путін не хоче перемовин. Безпека Європи цілковито залежить від українського солдата
11:55
Джин Гекман і Бетсі Аракава
Оскароносного актора Джина Гекмана і його дружину знайшли мертвими в будинку в Нью-Мексико
11:30
Ігор Коломойський, суд
Коломойський програв у Верховному суді справу щодо націоналізації ПриватБанку
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС стурбований відсутністю гарантій безпеки для України від Трампа, без них Росія може напасти знову. Акценти світових ЗМІ 27 лютого
10:51
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 лютого: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
10:49
Оновлено
Андрій Гнатов
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу ЗСУ
10:46
електроенергія
Енергетики повернули світло для понад 31 тис. українців: ситуація в енергосистемі 27 лютого
10:31
Кирило Буданов
День війни проти України коштує росіянам майже $1 млрд, - Буданов
10:20
Ексклюзив
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
Успішна оборона Часового Яру сьогодні під великим питанням, - військовий експерт Снєгирьов
10:19
Хотів знеструмити лікарні та військові частини: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ
10:05
OPINION
Рейтинги Трампа починають рухатися вниз
09:53
Родичі жертв рейсу MH17 вимагають визнання РФ відповідальності за збиття літака як частину мирної угоди
09:48
паспорт
У Мінкульті з 3 березня тимчасово припинять видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон
09:44
Російські школярі привітали окупантів із днем ССО РФ емблемою українських воїнів
09:25
Сирський відвідав бригади, які воюють на Новопавлівському напрямку
09:25
На фото: Юлія Юріна з YUKO
Співачці Юлії Юріній знову відмовили в отриманні українського громадянства
09:17
ЗСУ, ППО
Сили ППО вночі знищили 90 зі 166 російських БПЛА
09:06
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Фактично РФ пропонує США спільно мародерити на ТОТ України, - ексголова Луганської ОВА Гайдай
09:03
Павло Кириленко
"Схеми" дізналися, хто вніс 30 млн грн застави за Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні
08:45
Дональд Трамп
Трамп відмовився відповідати, чи дозволять США коли-небудь Китаю встановити контроль над Тайванем
08:43
Оновлено
швидка допомога
У Херсоні росіяни атакували дроном автівку швидкої, яка їхала на виклик: постраждали фельдшерка і водій
08:28
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 110 боїв: українські воїни зупинили 33 штурми на Покровському напрямку
08:19
Оновлено
Фрідріх Мерц
"Разом досягнемо великих успіхів для ЄС": Мерц провів зустріч з Макроном
08:18
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську залишається 6650 цивільних мешканців, більшість перебралась у приватний сектор, - журналістка Бірюкова
08:12
Оновлено
Минулої доби росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини, є поранені
08:02
OPINION
Жодного реального прогресу в Трампа з Путіним немає: президент США погрожує російському диктатору 
07:53
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Здається, що Трамп не дуже серйозно сприймає злочини Путіна в Україні, - очільник МЗС Естонії
07:34
Apple усунула збій у iPhone, який змінював "Трамп" на "расист"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV