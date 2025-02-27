Влада бачить величезне обурення в суспільстві, - Гончаренко про тиск на опозицію

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Ми бачимо абсолютно цілеспрямований тиск на опозицію, на всіх тих, хто має іншу думку по всій країні. Введення санкцій абсолютно незаконних, абсолютно божевільних, як інструменти політичної боротьби проти опозиції. Тиск на місцеве самоврядування, тиск на депутатів опозиції", - заявив Гончаренко.

На його думку, відповідні дії відбуваються через те, що влада нібито бачить у суспільстві величезне обурення тим, що відбувається в країні.

"Це просто божевілля, це просто влада. Знаєте, я думаю, що вони відчувають насправді, що в суспільстві є величезне обурення тим, що відбувається в державі. І вони просто таким чином намагаються сховатися і думають, що зачистивши опонентів, це дозволить їм зачепитися за владу", - додав нардеп.

Водночас він наголосив, що це небезпечний процес і тому "дуже важливо" зберегти в Україні демократію, бо "демократія робить нас сильнішими".

"Маленька автократія точно програє великій автократії. Маленька демократія може виграти і вижити під нападом великої автократії. Це можливо, і Україна саме це демонструє. Тому збереження демократії в Україні - це збереження України як такої", - наголосив Гончаренко.