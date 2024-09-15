Влада не зможе повертати українців з Європи силоміць, - політолог Бобиренко
Політолог Віктор Бобиренко переконаний, що країни Європи ніколи не підтримають примусове повернення українських біженців до України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ніхто нікого силоміць з Європи повертати не буде. Хай не залякують українців з Європи. Європейці точно цього робити не будуть й ніколи не це не підуть. Єдине, що може зробити влада, це вплинути на європейські уряди, щоб вони припиняли виплати українським біженцям. До прикладу, щоб українці в Європі отримували лише виплати на дітей. Чоловікам з 18 до 60 років не виплачувати допомогу і це б, ймовірно, спонукало б їх повертатись до України. Втім, чоловіки собі спокійно можуть знайти роботу і забезпечувати себе й свою сімʼю. Тому, я не вірю в ефективність цього кроку від нашого МЗС", - пояснив Бобиренко.
За словами політолога, держава може спонукати українців повертатись до України, але відсоток охочих буде низьким.
"Можливо й вдасться якось спонукати повертатись українських чоловіків назад до України.Втім, я переконаний, що їх буде не багато. Тому про ефективність таких кроків від МЗС не йдеться", - додав він.
- 14 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна працює з європейськими партнерами над створенням умов, які сприятимуть поверненню українців з-за кордону
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе