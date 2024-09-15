Влада не зможе повертати українців з Європи силоміць, - політолог Бобиренко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ніхто нікого силоміць з Європи повертати не буде. Хай не залякують українців з Європи. Європейці точно цього робити не будуть й ніколи не це не підуть. Єдине, що може зробити влада, це вплинути на європейські уряди, щоб вони припиняли виплати українським біженцям. До прикладу, щоб українці в Європі отримували лише виплати на дітей. Чоловікам з 18 до 60 років не виплачувати допомогу і це б, ймовірно, спонукало б їх повертатись до України. Втім, чоловіки собі спокійно можуть знайти роботу і забезпечувати себе й свою сімʼю. Тому, я не вірю в ефективність цього кроку від нашого МЗС", - пояснив Бобиренко.

За словами політолога, держава може спонукати українців повертатись до України, але відсоток охочих буде низьким.

"Можливо й вдасться якось спонукати повертатись українських чоловіків назад до України.Втім, я переконаний, що їх буде не багато. Тому про ефективність таких кроків від МЗС не йдеться", - додав він.