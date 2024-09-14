"На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців", - очільник МЗС Сибіга

Про це він заявив 13 вересня під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві.

"На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", - сказав міністр.

У Міністерстві кажуть, що Україна продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, що заохочуватимуть українців, які мають намір повернутися на батьківщину.

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Сибіга вважає, що відповідні ініціативи "мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб наші люди за кордоном робили поінформований вибір на користь повернення".