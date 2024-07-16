"Влада порушила принцип співпраці з головним партнером": нардеп Ар'єв про заборону делегатам "ЄС" відрядження до США

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми зараз уже абсолютно спокійно можемо говорити про те, що Офіс президента може керувати народними депутатами. Хоча насправді це неконституційна структура. Верховна Рада ж є вищим законодавчим органом. Згідно з Законом Офіс президента втручатися в роботу парламенту не може. Втім, сьогодні все відбувається з точністю до навпаки", - пояснив Арʼєв.

Народний депутат наголосив, що Україна завжди працювала над двопартійною підтримкою від США.

"В нас вимоги наших партнерів. Ми маємо резолюцію Європейського парламенту про те, що народні депутати можуть здійснювати міжнародну політику від імені своїх фракцій. Однак сьогодні цій діяльності намагаються перешкодити. Що стосується конкретно ситуації, коли делегації від партії "ЄС" заборонили виїзд до США, то я вважаю, що це просто ревність. Офіс президента ніяк не може налагодити відносини з Республіканською партією США. Ця влада стала першою, яка порушила основний принцип співпраці з нашим головним стратегічним партнером, який полягає у двопартійній підтримці Сполучених Штатів. Такий підхід для нашої дипломатії завжди був на рівні релігії. Це основоположний підхід. Тобто ми завжди працювали над тим, щоб отримати двопартійну підтримку від США", - додав він.