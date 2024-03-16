Власник "Гулліверу" та "Ельдорадо" Поліщук виїжджав за кордон з підробленими документами під виглядом волонтера, - "Схеми"

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

"Віктор Поліщук, бізнесмен зі зв’язками у РФ, який збагатився в часи Януковича і продовжує свою діяльність в Україні. Дружина Поліщука є родичкою Дмитра Медведєва – експрезидента РФ, куди бізнесмен неодноразово літав після 2014 року, тобто після російської анексії Криму та розв’язання війни на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за два роки повномасштабної війни бізнесмен Поліщук разом з дружиною регулярно подорожували за кордон. Журналісти встановили, що Поліщук подавався до системи "Шлях" на підставі документів з ознаками підробки про гуманітарну допомогу - і не привозив її. До системи "Шлях" Поліщука внесла Дніпропетровська ОВА за зверненням місцевої громадської організації Обʼєднання захисту прав підприємців".

Коли термін дії "волонтерського" дозволу сплинув, мільярдер влаштувався водієм вантажівки у зареєстрованому в Чернівецькій області ТОВ "Транс-Союс" - це буковинська фірма, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях і має відповідну ліцензію.

Оскільки водії перевізників зобов'язані перетинати кордон винятково на вантажному транспорті компанії, Поліщук дійсно виїжджав за кермом вантажного буса Mercedes Sprinter. Так було двічі. Проте повертався мільярдер на легковому Mercedes-Benz AMG G63.

Згідно з джерелами, які мають доступ до бази перетину кордону, Поліщук виїжджав за межі України щонайменше п’ять разів від початку повномасштабного вторгнення: двічі - у 2022-му і 2023-му роках, а також у 2024 році.

Зв'язки з Росією

Зазначається, що пік розвитку бізнесу Поліщука припав на часи президентства Віктора Януковича.

"Саме тоді він виник буквально нізвідки як власник великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі та нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Згодом з'явилася інформація про родинні зв'язки його дружини - Лілії Різвої із Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва - експрем'єра РФ, а нині - заступника голови Ради безпеки Росії.

Згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, яку вдалось отримати журналістам, бізнесмен неодноразово літав до Москви щонайменше шість разів протягом 2016-2018 років.

Натомість його дружина після 2014 року літала в Росію щонайменше двічі - у лютому 2018-го та у червні 2019 року.