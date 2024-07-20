Водій Bolt у Києві сказав пасажирці, що Крим Україні "просто дали": як відреагував працедавець

Про інцидент повідомляє пасажирка Галина Сернівка.

Під час поїздки водій увімкнув російський шансон, а на прохання пасажирки вимкнути його запитав: "А що не так?"

Після цього Галина запитала у водія чий Крим, на що він відповів, що Крим ніколи не був українським, а "нам його просто дали".

"Розмову записала. Може Служба безпеки України теж захоче поспілкуватися. Вони ж, таксисти, всюди їздять, всі локації знають", - додала Галина.

Пресслужба компанії Bolt відреагувала на її допис у коментарях та повідомила, що "до водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема його було відсторонено від користування нашим сервісом".

"Компанія Bolt регулярно інформує водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців. Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їхнім офіційним запитом", - додали у компанії.