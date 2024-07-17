Передавала РФ зашифровані звіти про локації ЗСУ під Покровськом: ворожа інформаторка отримала 13 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Найбільше ворога цікавили місця зосередження підрозділів ЗСУ поблизу однієї з ключових доріг, яка забезпечує логістику Покровська з передовою.

Отримані відомості фігурантка передавала російській розвідці через "зв’язкового" – бойовика окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті.

Для конспірованого спілкування з окупантом жінка використовувала заздалегідь обумовлений шифр. Наприклад, одна крапка у листуванні означала відповідь "так", а дві крапки – "ні".

Співробітники СБУ задокументували розвідувальну активність фігурантки та затримали її у березні 2023 року.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилась мешканка Покровського району, яка публікувала антиукраїнські дописи в російських Telegram-каналах.

Через це вона потрапила у поле зору окупантів, які дистанційно залучили її до співпраці.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Окрім реального терміну ув’язнення у засудженої конфісковано все належне їй майно.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.