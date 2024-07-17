Передавала РФ зашифровані звіти про локації ЗСУ під Покровськом: ворожа інформаторка отримала 13 років тюрми
Інформаторка РФ, яка зливала окупантам геолокації опорних пунктів та вогневих позицій Сил оборони на найгарячішому напрямку Донеччини отримала 13 років тюрми
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Найбільше ворога цікавили місця зосередження підрозділів ЗСУ поблизу однієї з ключових доріг, яка забезпечує логістику Покровська з передовою.
Отримані відомості фігурантка передавала російській розвідці через "зв’язкового" – бойовика окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті.
Для конспірованого спілкування з окупантом жінка використовувала заздалегідь обумовлений шифр. Наприклад, одна крапка у листуванні означала відповідь "так", а дві крапки – "ні".
Співробітники СБУ задокументували розвідувальну активність фігурантки та затримали її у березні 2023 року.
Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилась мешканка Покровського району, яка публікувала антиукраїнські дописи в російських Telegram-каналах.
Через це вона потрапила у поле зору окупантів, які дистанційно залучили її до співпраці.
На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Окрім реального терміну ув’язнення у засудженої конфісковано все належне їй майно.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 16 липня стало відомо, що правоохоронці затримали подружню пару, яка готувала координати для ворожого ракетного удару по підрозділах Сил оборони на Харківщині та Сумщині.
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