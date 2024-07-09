Волонтерка Терехова заявила, що після обстрілу до Охматдиту принесли отруєну воду. Поліція почала перевірку
Волонтерка із Києва Катерина Терехова заявила, що після атаки РФ невідомі принесли не територію Охматдиту пляшки з отруєною водою, після контакту з якою люди отримали хімічні опіки
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Ми провели цілий день в Охматдиті. Коли нас попросили залишити територію, ми вже сідали у машини, підійшли поліціянти та попросили прискорюватися. Ми все зібрали і залишили наший столик, на якій стояла вода, бо сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в Охматдит", - зазначила волонтерка.
За її словами, після того, як до них підійшли поліціянти, вони повідомили, що залишають їм воду і продовжили збиратися.
"Вже за хвилину поліціянти покликали нас і сказали: "А що це у вас за вода?" Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння", - розповіла Терехова, відтворюючи хронологію подій.
Вона зазначила, що на перший погляд пляшка з водою виглядала неушкоджено, але придивившись волонтерка помітила відмінності в етикетці.
Терехова також мала контакт з водою, але наслідки у неї були значно менші, ніж у поліціянтів, один з яких випив, а інший вмився цією водою. Ввечері усім постраждалим зробили уколи. Сама ж Катерина планує здати аналізи, аби виявити токсин.
Реакція поліції
Як зазначили у поліції Києва, інформацію про цей інцидент вони отримали під час моніторингу соціальних мереж.
"Поліцейські Києва перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.
За словами правоохоронців, до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило.
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Уранці 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі й величезна кількість постраждалих. Серед об'єктів, куди поцілили окупанти, – дитяча лікарня "Охматдит". 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
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