Волонтерка Терехова заявила, що після обстрілу до Охматдиту принесли отруєну воду. Поліція почала перевірку

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Ми провели цілий день в Охматдиті. Коли нас попросили залишити територію, ми вже сідали у машини, підійшли поліціянти та попросили прискорюватися. Ми все зібрали і залишили наший столик, на якій стояла вода, бо сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в Охматдит", - зазначила волонтерка.

За її словами, після того, як до них підійшли поліціянти, вони повідомили, що залишають їм воду і продовжили збиратися.

"Вже за хвилину поліціянти покликали нас і сказали: "А що це у вас за вода?" Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння", - розповіла Терехова, відтворюючи хронологію подій.

Вона зазначила, що на перший погляд пляшка з водою виглядала неушкоджено, але придивившись волонтерка помітила відмінності в етикетці.

Терехова також мала контакт з водою, але наслідки у неї були значно менші, ніж у поліціянтів, один з яких випив, а інший вмився цією водою. Ввечері усім постраждалим зробили уколи. Сама ж Катерина планує здати аналізи, аби виявити токсин.

Реакція поліції

Як зазначили у поліції Києва, інформацію про цей інцидент вони отримали під час моніторингу соціальних мереж.

"Поліцейські Києва перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило.