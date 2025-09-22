Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Вони ніколи не визнають себе спотвореними": Шкляр про російськомовних українців
Ексклюзив

"Вони ніколи не визнають себе спотвореними": Шкляр про російськомовних українців

Євген Козярін
22 вересня, 2025 понедiлок
11:00
Суспільство Василь Шкляр

Російськомовні українці - це люди, які не мають відчуття свого коріння. Їм не доведеш, що там їхні діди, прадіди розмовляли інакше, а вони такими стали унаслідок русифікаторської політики

Зміст

Про це заявив письменник Василь Шкляр у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо. 

Він висловився про те, чому існує принциповість щодо російської мови серед українців.

"Я певною мірою пояснював цю гординю замість гонору. Але чому воно відбувається - багато у нас тенденцій змінюються. І ці люди думають, "а воно тимчасово, ну, поговорять, та й забудуть, та якось воно так собі, мені минеться", - сказав Шкляр.

На думку письменника, насправді це люди, які не мають відчуття свого коріння. 

"Їм дуже прикро, вони ніколи не визнають себе зґвалтованими, спотвореними. Їм не доведеш, що там їхні діди, прадіди розмовляли інакше, а вони такими стали унаслідок русифікаторської політики. Вони живуть поза таким мисленням, поза такими поняттями", - додав він.

Шкляр сказав, що йому важко їх зрозуміти. 

"Я інакша людина. Я дивлюся і думаю, що так вони собі живуть як бур'ян. Я колись в одному інтерв'ю вже казав, що потім де ж це не всі сприймають, воно знов-таки не толерантно звучить, ну це такий собі "недоросіянин". Розумієте, такі "недоросіяни", які от воно мріяло стати рускім, так? Ну і виїхало навіть з якогось села українського, і воно все життя чи пів життя поклало на те, щоб стати рускім. Тут кажуть: "Вертайся назад". Це ж так, прикро, Господи, я став рускім, і діти - мої рускі. Тут треба вертатись назад. Йому бракує цього осмислення, цього рішучого кроку, переступання цього порогу. Воно собі так далі й живе. Поспівчуваємо, хай живе. Я не прихильник того, щоб якось їх там перевиховувати, тому що той, хто здатний перевиховуватися, хто все це бачить і розуміє, той сам приходить до цього. Так як оті хлопчики, що підійшли до мене з Донецька: "Ми прочитали "Чорного ворона" і перейшли на українську мову". Я ж теж бачу, я подзенькую ця мова цвенькання", - вважає письменник.

 

Культура
Україна
Люди змін з Лесею Вакулюк
11:54
ЗРК С-400 РФ
Українські військові уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ
11:54
Белавіа
Скасування санкцій США проти Белавіа: Politico оцінило, чи може ЄС зупинити транзит американських деталей до Білорусі
11:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО і Радбез ООН обговорять порушення РФ повітряного простору, а винищувачі Альянсу знову піднімались через російський Іл-20М над Балтійським морем. Акценти світових ЗМІ 22 вересня
11:37
Енергетика, споживання електроенергії
Через потепління збільшилося споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 22 вересня
11:19
просування росіян
Росіяни просунулись вглиб Дніпропетровської області й мають успіх на Запоріжжі, - DeepState
11:17
Ексклюзив
світ, міжнародний огляд
​Світ стає інакшим, і ми цього можемо не помічати, - дипломат Веселовський
11:08
Оновлено
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
"Штрафують за наявність оголеного фото в телефоні": порноакторка Джозефіна Джексон пояснила рішення виїхати з України
10:25
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 6-го туру
10:18
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:17
Ексклюзив
Путін в Кремлі
​​Путін панічно боїться появи нового Лебедя або Рохліна: Снєгирьов про звільнення генерала РФ Лапіна
10:01
"Красуха-2"
Сербія отримала від Росії комплекси РЕБ "Красуха"
10:00
OPINION
Хто перетворює Україну в країну фейків
09:55
Оновлено
Окупанти за ранок скинули на Запоріжжя та область щонайменше 5 авіабомб: 3 людини загинуло, ще двоє поранені
09:52
Армія+
Міноборони запустило цифрову систему обліку для військових Сил оборони "Імпульс"
09:14
Примари уразили Бе-12
У Криму "Примари" ГУР вперше уразили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"
09:06
ППО
За ніч ППО знешкодила 132 зі 141 ворожих БПЛА
09:05
Ексклюзив
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
08:23
"Ростов-на-Дону"
Росіяни досі не відновили підводний човен "Ростов-на-Дону", який двічі вражали ЗСУ, - "Атеш"
08:11
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 156 боїв: майже третина з них на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Не давайте гроші Арестовичу
07:50
Ексклюзив
Василь Шкляр
Найбільше у своїй праці я боюся бути нудним, - Шкляр
07:23
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 3 гелікоптери, танк та 960 військових
07:17
винищувач Eurofighter
НАТО знову піднімало винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем
06:09
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом, якщо США відмовляться від своєї вимоги щодо ядерної зброї КНДР
05:33
Оновлено
РФ атакує Україну безпілотниками: в Сумах та на Київщині є постраждалі, на Полтавщині – влучання по території підприємства
00:42
Американська поліція
У США чоловік зі словами "Волю Палестині" відкрив вогонь на весіллі в Нью-Гемпширі
00:02
Оновлено
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" в окупованому Криму є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
2025, неділя
21 вересня
23:37
Наталія Борщевич (ФОП з Луцька)
Антидронові сітки за 6 млн грн Херсону постачає колишня вебкам-модель з Луцька, що була під слідством, - ЗМІ
23:36
Оновлено
прапор Палестини
Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали Палестину як державу. Ізраїль: це ще більше дестабілізує регіон
23:16
Ексклюзив
Ігор Семиволос
"Початок великих процесів": експерт-міжнародник Семиволос про визнання Палестини
23:14
Хасиди
100 грн за пляшку води: скільки коштує хасидам святкування Рош га-Шана в Умані
22:42
Ексклюзив
Володимир Омелян
Перекриття нафтопроводу "Дружба" було б козирем Зеленського на зустрічі з Трампом, - дипломат Омелян
22:22
Початок загоряння всередині торгівельного залу в "Епіцентрі" на столичній Дніпровській набережній (Березняки, Київ, 21.09.2025)
В "Епіцентрі" на Дніпровській набережній у Києві сталася пожежа
22:02
Ексклюзив
Розумний
Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний
21:57
Володимир Зеленський
Зеленський: "Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї"
21:47
Володимир Зеленський
"Готуємось до дуже напруженого тижня дипломатії": Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, зокрема з Трампом
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Василь Шкляр: про сучасну війну писати не завжди доречно
21:28
Глава MI6 Річард Мур
Шеф британської розвідки Мур: Путін змушений буде або втратити владу, або укласти "розумну угоду"
21:16
Став найшвидшим серійним автомобілем у світі: китайська компанія BYD представила електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme
21:08
Ексклюзив
оборона країн Балтії
Росія відчуває, що вона затиснута між країнами НАТО на Балтії, - експерт Гончар
Більше новин
