Всеукраїнська рада церков закликала до Всесвітньої молитви за Україну в День Незалежності
Члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій звернулися до релігійних лідерів, духовенства, релігійних громад і вірян усього світу з закликом підтримати ініціативу провести 24 серпня 2025 року Всесвітню молитву за Україну
Відповідне звернення опубліковано на сайті ВРЦіРО.
Міжрелігійну духовну ініціативу організовують у день, коли Україна відзначатиме 34-й День Незалежності.
"Мільйони людей в Україні сьогодні продовжують страждати від війни, спричиненої триваючою збройною агресією Російської Федерації. У цей час особливих випробувань ми потребуємо не лише політичної та гуманітарної підтримки, але й духовної солідарності – підтримки молитвою, співчуттям, братньою участю", – зазначено у зверненні.
Метою такої ініціативи є об'єднати вірян усього світу в спільній молитві з проханням про припинення війни і страждань, захист невинних і збереження людського життя, утвердження справедливого миру, відновлення правди, свободи і гідності.
"Просимо вас 24 серпня 2025 року (або найближчим до цієї дати богослужбовим днем) у ваших храмах та інших місцях молитви, відповідно до Вашої релігійної традиції, звернутися до своїх вірян стосовно значення духовної солідарності з тими, хто страждає, та звершити спеціальну молитву за Україну й український народ", – зазначено у зверненні ВРЦіРО.
Ініціатива проведення Всесвітньої молитви за Україну має підтримку на рівні президента України та релігійних лідерів церков і релігійних організацій України.
Необхідна інформація та матеріали щодо молитви будуть доступні на сайті www.prayforukraine.org.ua
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