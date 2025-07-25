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Всеукраїнська рада церков закликала до Всесвітньої молитви за Україну в День Незалежності

Олена Будько
25 липня, 2025 п'ятниця
09:24
Суспільство

Члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій звернулися до релігійних лідерів, духовенства, релігійних громад і вірян усього світу з закликом підтримати ініціативу провести 24 серпня 2025 року Всесвітню молитву за Україну

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Відповідне звернення опубліковано на сайті ВРЦіРО.

Міжрелігійну духовну ініціативу організовують у день, коли Україна відзначатиме 34-й День Незалежності.

"Мільйони людей в Україні сьогодні продовжують страждати від війни, спричиненої триваючою збройною агресією Російської Федерації. У цей час особливих випробувань ми потребуємо не лише політичної та гуманітарної підтримки, але й духовної солідарності – підтримки молитвою, співчуттям, братньою участю", – зазначено у зверненні.

Метою такої ініціативи є об'єднати вірян усього світу в спільній молитві з проханням про припинення війни і страждань, захист невинних і збереження людського життя, утвердження справедливого миру, відновлення правди, свободи і гідності.

"Просимо вас 24 серпня 2025 року (або найближчим до цієї дати богослужбовим днем) у ваших храмах та інших місцях молитви, відповідно до Вашої релігійної традиції, звернутися до своїх вірян стосовно значення духовної солідарності з тими, хто страждає, та звершити спеціальну молитву за Україну й український народ", – зазначено у зверненні ВРЦіРО.

Ініціатива проведення Всесвітньої молитви за Україну має підтримку на рівні президента України та релігійних лідерів церков і релігійних організацій України.

Необхідна інформація та матеріали щодо молитви будуть доступні на сайті  www.prayforukraine.org.ua

  • Блаженніший митрополит Православної церкви України Епіфаній 23 липня вперше звершив молитву в церкві на честь преподобного Феодосія Печерського в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври

 

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День Незалежності України
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