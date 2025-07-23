Митрополит ПЦУ Епіфаній уперше провів богослужіння в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври
Блаженніший митрополит Православної церкви України Епіфаній сьогодні, 23 липня, вперше звершив молитву в церкві на честь преподобного Феодосія Печерського в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври
Про це повідомила пресслужба Київської митрополії ПЦУ.
Під час богослужіння присутні помолилися за Україну, яка переживає час важких випробувань і небезпеки, а також за воїнів, які захищають країну від російської агресії, за владу й український народ.
Наприкінці богослужіння митрополит Епіфаній звернувся до присутніх із першосвятительським словом, зазначивши, що ця молитва стала й історичною подією, адже Українська церква повертається туди, звідки засяяли наші преподобні отці і звідки пішло українське монаше життя.
Глава ПЦУ наголосив, що печери є особливим духовним місцем для всіх вірян, тож тут має звучати молитва, зокрема за українських воїнів-захисників, щоб Господь оберігав їх і давав сили протидіяти злу.
Окрім того, він висловив сподівання, що завдяки спільним зусиллям держави й церкви віряни незабаром зможуть молитися в Лаврі, яка остаточно звільниться від "русского міра".
- Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис Київській митрополії Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. На це УПЦ МП дали місяць.
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