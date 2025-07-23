Митрополит ПЦУ Епіфаній уперше провів богослужіння в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври

Про це повідомила пресслужба Київської митрополії ПЦУ.

Під час богослужіння присутні помолилися за Україну, яка переживає час важких випробувань і небезпеки, а також за воїнів, які захищають країну від російської агресії, за владу й український народ.

Наприкінці богослужіння митрополит Епіфаній звернувся до присутніх із першосвятительським словом, зазначивши, що ця молитва стала й історичною подією, адже Українська церква повертається туди, звідки засяяли наші преподобні отці і звідки пішло українське монаше життя.

Глава ПЦУ наголосив, що печери є особливим духовним місцем для всіх вірян, тож тут має звучати молитва, зокрема за українських воїнів-захисників, щоб Господь оберігав їх і давав сили протидіяти злу.

Окрім того, він висловив сподівання, що завдяки спільним зусиллям держави й церкви віряни незабаром зможуть молитися в Лаврі, яка остаточно звільниться від "русского міра".