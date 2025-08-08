Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Всі люди, які різними способами виступають проти мобілізації, стали на бік ворога, - журналістка Лень

Євген Козярін
8 серпня, 2025 п'ятниця
23:18
Суспільство Ольга Лень

В українському суспільстві створився абсолютно аморальний консенсус, коли люди знаходять 150 виправдань, щоб не мобілізуватися

Зміст

Про це в ефірі заявила журналістка Еспресо та політична оглядачка Ольга Лень.

"З одного боку, це абсолютно спланована акція і в багатьох випадках це просто сплановані групи людей, які давно на зв'язку з росіянами і мають з ними співпрацю. Я вам скажу абсолютно точно, що нема жодного телевізійного ефіру на російському телебаченні, щоб вони не говорили всіх цих звичних тез українських ухилянтів. Про людолови, ТЦК, яке там щось полює, когось там в'яже. Це все обов'язковий набір", - сказала вона.

На думку Лень, одночасно це також певний аморальний консенсус в українському соціумі, який утворився. 

"Тому що очевидно, що мобілізація і захист України, не може бути абсолютно добровільною справою, тому що просто стільки добровільно людей немає. От всі, хто добровільно був, вони пішли вже раніше. Все, їх не залишилось. Тобто на них не треба розраховувати. Всі, хто хотів, уже пішов. Залишились тільки ті, хто не хотів. Хто не в армії, значить, він не хотів туди потрапити. Давайте просто чесно це абсолютно розуміти. Це важливо. І тому ця історія від початку не про те, що хтось дуже хоче і народжений для війни, а про те, що люди мусять захищати власну країну", - вважає журналістка.

Читайте також: У Вінниці близько 100 людей намагалися не випустити з тимчасового ТЦК автобус з мобілізованими: чим це закінчилося

Вона додала, що хтось виконує цей свій обов'язок, а хтось не виконує. 

"Ніхто, абсолютно, я не бачила людей, які сильно хотіли сидіти в окопі. Нема таких. Просто хтось це виконує і це робить гідно, а хтось вважає, що краще бути союзником росіян, тому що я вважаю, що всі люди, які так чи інакше виступають проти мобілізації, платять за ухиляння від мобілізації, за неправильне бронювання, за все. Це люди, які безпосередньо працюють на Російську Федерацію. І це люди, які підтримують агресію Росії проти України, без жодних виключень і без жодних нюансів - це люди, які вже стали на бік ворога. Це абсолютно так", - сказала Лень.

На її думку, будь-який напад зараз на військовослужбовців ТЦК - це просто стати на бік ворога. 

"І це тільки так треба розуміти. Немає якихось інших варіантів. І оцей аморальний консенсус, на жаль, він тримається на тому, що чесна система мобілізації при знятті будь-якого бронювання за будь-яких підстав, коли єдині виключення для служби в армії можуть стосуватися тільки здоров'я. І тоді ми слідкуємо всі за медкомісіями - чи правильно вони там щось дають. Бронювання при цьому немає, люди служать на якійсь там ротаційній основі, за там принципом лотереї, за будь-яким іншим. Але ніяк не за тому, що хтось когось забронював", - зазначила журналістка.

Лень вважає, що навіть бронювання штучних спеціалістів має вирішувати особисто президент України. 

"Скільки нам треба супер цінних спеціалістів, яких треба забронювати, от їх не може бути більше кількох тисяч. Всі ці рішення може підписати особисто президент України. Всі інші мають підлягати мобілізації і це буде тоді реально чесна система мобілізації. Це буде дійсно чесна система, але, на жаль, в українському суспільстві створився абсолютно аморальний консенсус, коли люди знаходять 150 виправдань і їм просто вигідно мати абсолютно несправедливу систему мобілізації, їм вигідно мати зловживання в лікарських комісіях, щоб можна було комусь дати хабар", - заявила вона.

Журналістка наголосила, що їм вигідно мати дику абсолютну систему бронювання, "щоб можна було знову ж таки дати хабар і порішать".

"І те, що цим хваляться взагалі це найбільш аморальне, що сталося з українцями за останні три роки. Це я вважаю, що, на жаль, це просто повне падіння в яму глибинну. Коли люди ходять і розповідають одне одному, як вони відпетляли, це значить, що люди готові вже цілувати дупу кадирівцям. Вони просто морально до цього визріли. Це їх нормальний стан - цілувати дупу кадирівцям. І це єдине, на що вони насправді заслуговують в такому разі. Я розумію, що іншого вони не заслуговують. Вони не заслуговують ці люди на свою країну. Не заслуговують, вони не нас заслуговують бути українцями. Вони просто біомаса", - підсумувала Лень.

  • У неділю, 3 серпня, у селі Бузьке Миколаївської області невідомі напали на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та представника Національної поліції України.
  • Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова впевнена, що ТЦК потрібно забрати з вулиць. Оповіщенням населення має займатися поліція.
Теги:
мобілізація
Війна з Росією
"Вердикт" із Сергієм Руденком
ТЦК
