"Не навчені комунікувати з цивільними": військова омбудсменка Решетилова закликала забрати ТЦК з вулиць

Про це вона сказала "Громадському радіо".

"Насамперед — і це була моя вимога, відколи я прийшла на посаду — нам потрібно забрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними. Тому що вони не навчені це робити", — сказала вона.

Військова омбудсменка вважає, що представників ТЦК потрібно було навчати комунікації з людьми, як це відбувалось із Національною поліцією на момент її створення у 2015 році, але на це наразі немає часу.

"Немає часу відбирати їх (співробітників ТЦК, — ред.) чи оцінювати їхній психологічний стан, оскільки дуже багато з них повертаються з "нуля", з пораненнями, і ясно, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік. Тому дуже важливо забрати співробітників ТЦК та СП з вулиць", — наголосила Решетилова.

Посадовиця зазначила, що отримує велику кількість звернень про те, що чоловіки просто зникають з вулиць.

"От їх (військовозобов'язаних, — ред.) затримали, доставили до ТЦК, відбирають телефони, і вони навіть не мають можливості повідомити рідних, де вони перебувають. Це проблема", — сказала вона.

На її думку, оповіщенням і доставкою військовозобов’язаних до ТЦК має займатися поліція.