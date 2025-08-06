Вступна кампанія - 2025 успішна, але вона ще не завершена, - ексміністерка освіти Гриневич

Про це розповіла проректорка Харківського національного університету ім. Каразіна, міністерка освіти та науки України (2016-2019) Лілія Гриневич в етері Еспресо.

"Перш за все можна сказати, що успішна (вступна кампанія 2025 року, - ред.). Тому що принаймні ми точно мали більше заяв, ніж минулого року. І оскільки всі стривожені тим, що йде відтік молодих людей за кордон, і, зокрема, на навчання в зарубіжні вищі навчальні заклади, то очевидно всі очікували, скільки ж буде цих заяв. Але вона ще не завершена вступна кампанія. Так, сьогодні вже остаточно отримали рекомендації на бюджет, а тепер буде відбуватися процес до 9-го числа, коли всі, хто отримали ці рекомендації, мають принести свої подати документи", - сказала вона.

Лілія Гриневич зауважила, що рекомендацію можна отримати в кілька вищих навчальних закладів, тому що абітурієнти мають право визначити п'ять пріоритетів і подавати документи на різні спеціальності в різні навчальні заклади.

"І це означає, що тих, хто реально вступив, буде менше ніж тих заяв, які ми зараз рахуємо. Тому мусимо почекати. До 9-го числа буде визначено, хто подає документи на підтримку бюджетних місць і отримає відповідні гранти. А вже пізніше фактично, цей процес буде у два етапи, зарахування вже на контрактне навчання. І лише тоді ми зможемо сказати, наскільки успішна ця кампанія і скільки саме українських студентів у цій вступній кампанії ми отримали", - розповіла колишня міністерка освіти України.