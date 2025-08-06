Вступна кампанія - 2025 успішна, але вона ще не завершена, - ексміністерка освіти Гриневич
Вступна кампанія 2025 року успішна, адже цьогоріч було більше заяв для вступу до вищих навчальних закладів, ніж минулого
Про це розповіла проректорка Харківського національного університету ім. Каразіна, міністерка освіти та науки України (2016-2019) Лілія Гриневич в етері Еспресо.
"Перш за все можна сказати, що успішна (вступна кампанія 2025 року, - ред.). Тому що принаймні ми точно мали більше заяв, ніж минулого року. І оскільки всі стривожені тим, що йде відтік молодих людей за кордон, і, зокрема, на навчання в зарубіжні вищі навчальні заклади, то очевидно всі очікували, скільки ж буде цих заяв. Але вона ще не завершена вступна кампанія. Так, сьогодні вже остаточно отримали рекомендації на бюджет, а тепер буде відбуватися процес до 9-го числа, коли всі, хто отримали ці рекомендації, мають принести свої подати документи", - сказала вона.
Лілія Гриневич зауважила, що рекомендацію можна отримати в кілька вищих навчальних закладів, тому що абітурієнти мають право визначити п'ять пріоритетів і подавати документи на різні спеціальності в різні навчальні заклади.
"І це означає, що тих, хто реально вступив, буде менше ніж тих заяв, які ми зараз рахуємо. Тому мусимо почекати. До 9-го числа буде визначено, хто подає документи на підтримку бюджетних місць і отримає відповідні гранти. А вже пізніше фактично, цей процес буде у два етапи, зарахування вже на контрактне навчання. І лише тоді ми зможемо сказати, наскільки успішна ця кампанія і скільки саме українських студентів у цій вступній кампанії ми отримали", - розповіла колишня міністерка освіти України.
- 5 серпня повідомлялось, що станом на початок серпня понад 207 тисяч вступників зареєстрували вже 904 383 заяви. Найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів став менеджмент.
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