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Я подала в суд на Стефанчука: нардепка Іонова про обмеження діяльності та заборону виїзду парламентарів за кордон

15 березня, 2024 п'ятниця
13:29
Суспільство Марія Іонова

Марія Іонова, народна депутатка України, зазначила, що обмеження діяльності народних обранців – це злочинні дії влади, тому треба захищати своє право працювати у той час, коли необхідно захищати країну

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми намагалися не виносити цю ситуацію у публічну площину, бо це шкодить інтересам держави. Для нас важливо, аби відповідально виконувати свою роботу, особливо у Комітеті закордонних справ ВР. У цей час змінюється кон'юнктура Західного світу, бо будуть відбуватися і відбуваються вибори у різних країнах. І усвідомлюючи різні інтереси та позиції у цих країнах, ми завжди наголошували на важливості системної та комплексної роботи у міжпарламентській діяльності. Соромно сказати, але від Комітету закордонних справ, а в влітку вже буде 5 років як ми працюємо у цьому комітеті, не було здійснено жодного візиту", - підкреслила Марія Іонова.

За її словами, з досвіду попереднього скликання і зараз є очевидним, наскільки важливі особисті контакти парламентарів з колегами інших країн. Щобільше пані Ірина з колегами відвідують фронт, спілкуються з військовими, їздять у регіони, де зустрічаються з родинами зниклих безвісти, полонених, загиблих бійців, тобто є широкий спектр інформації, який депутати зобов'язані доносити до наших партнерів.

"Я вважаю, що це злочинні дії влади, тому я подала в суд на Стефанчука, який обмежує мою діяльність у той час, коли я можу захищати свою країну. Зараз ми працюємо на рівні онлайн контактів, але, коли нас запитують, чому ви не можете приїхати на запрошення, то мені треба це якось м'яко пояснити, бо тоді наступне запитання буде про нашу демократію. Я не знаю, які заяви робити, щоб влада теж розуміла свою відповідальність. Так, я подала в суд, бо на мене нападають і я захищаюся. Якщо я, представник політичної сили, і мене обрали люди, які вважають, що я мала б захищати законність тих чи інших дій, права людей, то я маю захищати й своє право працювати", - резюмувала народна депутатка України.
 

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Теги:
Світ
Україна
Верховна Рада
вибори
Захід
Війна з Росією
Руслан Стефанчук
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