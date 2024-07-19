Якою буде погода на вихідних і де можливі дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко
Вихідними 20-21 липня в західних та північних областях, а також на Вінниччині температура повітря протягом дня становитиме +25...+29°C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У південній частині України буде найспекотніше - до +34...+36°C, на сході очікується +31...+34°C.
У центральній частині України температура повітря становитиме +29...+32°C, у Дніпрі та навколишніх районах - до +34°C.
"Дощі в Україні якісь відчутні впродовж суботи-неділі - навряд, хіба що завтра в Приазов'ї, а в неділю в західних областях - локальні дощі з грозами", - зазначила пані Діденко.
У Києві 20-21 липня очікується суха сонячна погода з температурою повітря близько +28°C.
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