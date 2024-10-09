Якою буде температура та де можливі локальні дощі: прогноз Наталки Діденко на 10 жовтня

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"Україна завтра належатиме сухій комфортній повітряній масі. Опади повсюди малоймовірні, хіба що в Криму та на Херсонщині пройде локальний дощ із грозою", - написала пані Діденко.

Максимальна температура повітря в Україні становитиме +18...+24°C.

У Києві 10 жовтня очікується +20°C без опадів.

За даними пані Діденко, дощів побільшає з 12 жовтня.