Якою буде температура та де можливі локальні дощі: прогноз Наталки Діденко на 10 жовтня
У четвер, 10 жовтня, над Україною перебуватиме суха повітряна маса, що зумовить відсутність опадів на більшості території України
Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.
"Україна завтра належатиме сухій комфортній повітряній масі. Опади повсюди малоймовірні, хіба що в Криму та на Херсонщині пройде локальний дощ із грозою", - написала пані Діденко.
Максимальна температура повітря в Україні становитиме +18...+24°C.
У Києві 10 жовтня очікується +20°C без опадів.
За даними пані Діденко, дощів побільшає з 12 жовтня.
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