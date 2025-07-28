З глянцю на передову: як модель із Коломиї стала заступницею командира бойового підрозділу морпіхів
Вона позувала для глянцю, працювала в Коломийській міській раді та керувала ресторанами. А сьогодні командує десантно-штурмовою ротою та відстоює гендерну рівність в українському війську
"Проживала своє найкраще життя", а потім настала Велика війна
Два роки до повномасштабного вторгнення Віта жила в Італії: вивчала мову і подорожувала.
"Я нічим особливим не займалася, вивчала мову і, як я завжди кажу, проживала своє найкраще життя", - пригадує дівчина.
Але після 24 лютого 2022 року Віта повернулася додому і повністю занурилася у волонтерську діяльність. У Коломиї, її рідному місті, відкрився волонтерський центр, там вона проводила дні з ранку до пізнього вечора.
"Там ми багато спілкувалися з військовими. І я зрозуміла: того, що я роблю, недостатньо. Я можу більше".
З соцмереж Віти
"У ТЦК та СП уже знали, як мене звати"
Рішення долучитися до лав ЗСУ визрівало у Віти поступово. За кілька місяців від початку повномасштабного вторгнення вона пішла до територіального центру комплектування. Але там їй відмовили, навіть не раз.
"Один раз на місяць я заходила регулярно в ТЦК. Вони мене вже знали: "Добрий день, Віто, ще у вас є час, ще погуляйте".
Віта не зупинялася. Продовжувала волонтерити, чекала, тренувалася, готувалася. І вже у жовтні 2022-го їй зателефонували з ТЦК.
"Навіть мої близькі друзі, які мене давно і добре знають, сказали: "Ну от, ми знали, що рано чи пізно ти туди потрапиш".
З соцмереж Віти
"Страшно, але потрібно": Віта з часом стала заступницею командира десантно-штурмової роти
До армії Віта прийшла вже з фахом психолога і від початку працювала за спеціальністю. Але війна швидко диктує нові ролі: дівчина опанувала тактичну медицину, допомагала евакуювати поранених із Кринок, а згодом стала заступницею командира бойового підрозділу.
"Це бойові завдання, це планування, це заводити людей на позиції, евакуація поранених. Моментами було страшно…"
Страх - не табу в її словнику. Навпаки, Віта відверто говорить про відповідальність:
"Я завжди вважаю, що знаю недостатньо. Але ця невпевненість може зіграти не на руку. Вона може коштувати комусь життя. У такі моменти страшно, але потрібно".
З соцмереж Віти
"Я роблю все на рівні з усіма"
Віта принципово не хоче жодних привілеїв у війську через те, що вона жінка. В армії всі в одному строю та на одному рівні. І хоча побратими часто намагаються її вберегти від фізично важких завдань, Віта завжди поруч.
"Зимою треба дров наносити - я з усіма. Немає такого, що я щось не роблю. Я завжди за це борюся. А вони: "Та сядьте, посидьте, Віта Ігорівна, ми все зробимо". А я кажу: ні, ми один колектив, ми робимо разом".
Для Віти це не просто побут, а принципова позиція: рівність у війську важлива і потрібна.
З соцмереж Віти
"Я впоралася", - Віта про отримання берета морського піхотинця
Одним із найяскравіших і найскладніших моментів стала психологічна смуга перешкод на здобуття почесного берета морського піхотинця. Віта згадує ті вісім кілометрів, під час яких половина кандидатів просто зійшла з дистанції.
"Нас стартувало 12 - дійшли лише шестеро. Для мене це було дуже символічно, що я пройшла саме в травні. Клятву морпіха я склала 23 травня - у День морської піхоти. Саме тоді командир бригади урочисто вручив мені берет".
Це стало її особистим рубіконом. Доказом не лише для інших, а й для себе самої.
"Після перемоги я повернуся до цивільного життя"
Попри всі досягнення, будувати кар’єру в армії Віта не планує: після перемоги повернеться до цивільного життя. Але поки повномасштабна війна триває, Віта продовжує працювати на перемогу України.
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