З Одеси до аеропорту Кишинева планують запустити спеціальний трансфер

Про це написав у Telegram голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

"Це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки - Паланка - Удобне"), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину", - зазначив очільник Одеської ОДА.

Також, за його словами, створення такого трансферу зменшить навантаження на дороги області легковими авто, а ще "покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень".

Для реалізації проєкту "Аеротрансфер" потрібні автобуси, які і будуть перевозити пасажирів. Олег Кіпер зауважив, що у цьому питанні область розраховує на допомогу Програми розвитку ООН.

"Загалом ПРООН відібрано 20 проєктів в Одеській області, на реалізацію яких Європейським Інвестиційним Банком вже виділено кошти у розмірі 29 млн євро", - сказав Кіпер.