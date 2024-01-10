З Одеси до аеропорту Кишинева планують запустити спеціальний трансфер
З Одеси до Міжнародного аеропорту Кишинева планують запустити спеціальний трансфер. Ним зможуть користуватися пасажири, які мають квитки на літак
Про це написав у Telegram голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.
"Це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки - Паланка - Удобне"), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину", - зазначив очільник Одеської ОДА.
Також, за його словами, створення такого трансферу зменшить навантаження на дороги області легковими авто, а ще "покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень".
Для реалізації проєкту "Аеротрансфер" потрібні автобуси, які і будуть перевозити пасажирів. Олег Кіпер зауважив, що у цьому питанні область розраховує на допомогу Програми розвитку ООН.
"Загалом ПРООН відібрано 20 проєктів в Одеській області, на реалізацію яких Європейським Інвестиційним Банком вже виділено кошти у розмірі 29 млн євро", - сказав Кіпер.
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