За 20 км від Криму стався землетрус

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

О 05:50 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим.

Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км.

Землетрус не несе загрози для населення України.

За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Останній подібний землетрус з району Криму був 22.06.2023 року, магнітудою 4,8.