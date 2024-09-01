За 20 км від Криму стався землетрус
Вранці 1 вересня поблизу півострова Крим зареєстрували землетрус. Він не несе загрози для населення України
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
О 05:50 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим.
Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км.
Землетрус не несе загрози для населення України.
За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Останній подібний землетрус з району Криму був 22.06.2023 року, магнітудою 4,8.
- Уночі суботи, 17 серпня, на російському півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Після цього почалося потужне виверження вулкана Шивелуч.
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