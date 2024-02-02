За 2023 рік Укрпошта привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги для України
Поштовий оператор "Укрпошта" протягом 2023 року наростила кількість відправлень на 40% та привезла до України 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
"Компанія показує стійкі результати. У 2023 році Укрпошта наростила кількість відправлень на 40%. Привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги. У співпраці з Укрзалізницею перевезла 15 мільйонів посилок", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, за 2024 рік Укрпошта налагодила авіасполучення з США. Завдяки цьому понад 1 мільйон українських товарів успішно реалізується на американських маркетплейсах.
- 2 лютого Укрпошта святкує день народження - 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустить нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни.
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