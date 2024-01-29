Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Укрпошта представила марку до свого 30-річчя, присвячену поштовикам

Укрпошта представила марку до свого 30-річчя, присвячену поштовикам

29 січня, 2024 понедiлок
11:30
Суспільство Укрпошта випустить марку до свого 30-річчя

У п'ятницю, 2 лютого, Укрпошта святкуватиме день народження - 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустить нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

"2 лютого нам виповнюється 30 років. Такий вік, коли вже є і зрілість, і ще молодість, щоб досягати нових звершень. Зрозуміло, що, в умовах війни, святкування в стилі "веселий тусняк" буде недоречним. Тому цей ювілейний рік не про 1 святковий день, а про те, як ми змінимось протягом цього року і, повірте, новин про це буде багато вже незабаром", - йдеться у повідомленні.

Смілянський наголосив, що клієнти Укрпошти - найважливіше надбання компанії, тож на день народження компанії треба слідкувати за новинами, адже у них буде можливість отримати подарунки.

Водночас гендиректор компанії додав, що і Укрпошту не можна залишати без подарунків. Він оголосив, що 2 лютого буде випуск нової марки в серії "Героїчні професії війни", яка присвячена поштовикам - "Укрпошта завжди поруч з вами".

"Укрпошта перша приходить на звільнені території після ЗСУ, тому у новому блоці буде 2 марки "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають", бо перше без другого неможливе", - повідомив Смілянський.

На марці зображена реальна, відома на півдні, автівка Укрпошти. Однак марка не зображає якусь конкретну особу. 

"У нас їх, героїв Укрпошти, тисячі. Протягом вже майже 2 років, після відряджень на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Харківщину, Запоріжжя, Сумщину чи інші важкі регіони, я часто знайомив вас з людьми, з якими маю честь працювати в одній команді. І ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру", - йдеться у повідомленні.

Передзамовити поштову марку можна вже відсьогодні за посиланням.

  • Нагадаємо, звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі".
Теги:
Укрпошта
Війна з Росією
Ігор Смілянський
Читайте також:
Нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі
29 січня, 2024 понедiлок
В Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів на території РФ
Найбільший круїзний лайнер у світі
28 січня, 2024 неділя
У перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер: екологи попередили, що це "крок у неправильному напрямку"
Імператор Олександр I у дворі будинку Талейрана в Парижі
Автор Олексій Мустафін
26 січня, 2024 п'ятниця
Культур-дилери
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.73
    Купівля 37.73
    Продаж 38.33
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 січня
12:04
OPINION
Юрій Богданов
Про план війни реальний і вигаданий
12:02
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
Директором Агенції оборонних закупівель призначили екскерівницю ланцюгів постачань Укренерго Безрукову
11:53
Ексклюзив
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати
11:47
Путін
Путіна зареєстрували кандидатом у президенти РФ
11:37
На фото: "Порцелянова війна"
Українсько-американський фільм про митців на війні отримав Гран-прі на "Санденс"
11:22
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії знеструмлено 346 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 29 січня
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Корупція на закупівлі снарядів, декларація Зеленського, та чому зникають надії на перемогу. Акценти світових ЗМІ 29 січня
10:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог починає використовувати найбільш застарілі запаси гармат, - Згурець
10:54
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс: єдиний спосіб зупинити Путіна - виграти війну в Україні
10:47
Оновлено
Нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі
В Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів на території РФ
10:34
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: Всі готові платити податки, але розуміючи, що ці податки витрачаються чесно і не корупційно
10:33
Огляд
Юрген Клопп
Відставки Клоппа і Хаві та кінець панування Джоковича. Головні новини світового спорту за тиждень
10:24
Володимир Зеленський
"Просто гуляти нема можливості": Зеленський поділився, де і коли займається спортом
10:23
Зеленський
Усі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном, - Зеленський про підтримку біженців з України в Німеччині
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:07
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
Зеленський: Сильні країни не зробили майже нічого, щоб в Україні не було повномасштабної війни
10:06
OPINION
Віктор Шлінчак
Твердження про те, що Путін хоче перемовин, алогічне
10:00
День пам'яті Героїв Крут
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: факти та історія
09:59
Володимир Зеленський
"Мені здається, це справедливо": Зеленський розповів, чи святкує день народження
09:51
Ексклюзив
Бібліотека
Професорка славістики університету Райса Ева Томпсон розповіла, як збільшити інтерес світу до української літератури
09:48
Телескоп Hubble показав кулясте скупчення зірок у сузір'ї Змієносець
Hubble зафіксував водяну пару в атмосфері найменшої із відкритих екзопланет
09:42
Бєлгород вибух
У Білгородській області російські літаки впустили дві авіабомби, - росЗМІ
09:25
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, як затримка допомоги США Україні може вплинути на ЄС
09:23
на фото Володимир Зеленський
Це питання справедливості, - Зеленський заявив, що хоче, аби чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону
09:00
Ексклюзив
Сухопутні війська ЗСУ
Табаївку на Куп'янщині ворог не захопив, там тривають бої, - речник Сухопутних військ Фітьо
08:51
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
Японія відновила зв’язок із місячним зондом
08:39
Володимир Зеленський
"Абсолютно неправильно": Зеленський про випадки застосування сили до військовозобов'язаних з боку ТЦК
08:18
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Ворог рекордно активізував використання FPV-дронів на півдні, - Гуменюк
08:06
Інфографіка
ЗСУ
За добу Сили оборони знищили 1 крилату ракету, 10 танків та понад тисячу окупантів, - Генштаб
08:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому влада тицяє пальцем у небо
07:57
Оновлено
ППО ЗСУ
Росія атакувала Україну "шахедами" та балістикою: ППО збила усі дрони
07:39
Дональд Трамп
В Іллінойсі розглянуть виключення Трампа з праймеріз республіканців
07:34
Огляд
FlyEye
Що таке FlyEye: дрон-невидимка, який у 5 разів підвищує ефективність артилерії
07:18
Іран
Іран заявив про успішний запуск у космос одночасно трьох супутників
06:45
Джо Байден
Білий дім розглядає можливість удару по Ірану, - Bloomberg
06:32
Китай розмістив бойові кораблі довкола Тайваню, - ЗМІ
05:52
Єнс Столтенберг
"Гарна справа": Столтенберг висловився щодо повноцінного членства України в НАТО
05:27
Євроcoюз ЄС
Якщо заблокують допомогу Україні: ЄС готує план проти економіки Угорщини, - FT
00:57
Оновлено
збитий "Шахед"
Ворог атакував Україну "шахедами" та балістикою: є влучання у Кременчуцькому районі
00:31
Пожежа на Житомирщині
На Житомирщині сталася пожежа у приватному будинку: загинули дві дитини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV