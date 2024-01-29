Укрпошта представила марку до свого 30-річчя, присвячену поштовикам
У п'ятницю, 2 лютого, Укрпошта святкуватиме день народження - 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустить нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.
"2 лютого нам виповнюється 30 років. Такий вік, коли вже є і зрілість, і ще молодість, щоб досягати нових звершень. Зрозуміло, що, в умовах війни, святкування в стилі "веселий тусняк" буде недоречним. Тому цей ювілейний рік не про 1 святковий день, а про те, як ми змінимось протягом цього року і, повірте, новин про це буде багато вже незабаром", - йдеться у повідомленні.
Смілянський наголосив, що клієнти Укрпошти - найважливіше надбання компанії, тож на день народження компанії треба слідкувати за новинами, адже у них буде можливість отримати подарунки.
Водночас гендиректор компанії додав, що і Укрпошту не можна залишати без подарунків. Він оголосив, що 2 лютого буде випуск нової марки в серії "Героїчні професії війни", яка присвячена поштовикам - "Укрпошта завжди поруч з вами".
"Укрпошта перша приходить на звільнені території після ЗСУ, тому у новому блоці буде 2 марки "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають", бо перше без другого неможливе", - повідомив Смілянський.
На марці зображена реальна, відома на півдні, автівка Укрпошти. Однак марка не зображає якусь конкретну особу.
"У нас їх, героїв Укрпошти, тисячі. Протягом вже майже 2 років, після відряджень на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Харківщину, Запоріжжя, Сумщину чи інші важкі регіони, я часто знайомив вас з людьми, з якими маю честь працювати в одній команді. І ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру", - йдеться у повідомленні.
Передзамовити поштову марку можна вже відсьогодні за посиланням.
- Нагадаємо, звання "Найкращої поштової марки України 2023 року" отримала мініатюра "Вічна пам’ять!", а найкращим поштовим блоком обрали "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.73 Купівля 37.73Продаж 38.33
- EUR Купівля 41.04Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе