Укрпошта представила марку до свого 30-річчя, присвячену поштовикам

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

"2 лютого нам виповнюється 30 років. Такий вік, коли вже є і зрілість, і ще молодість, щоб досягати нових звершень. Зрозуміло, що, в умовах війни, святкування в стилі "веселий тусняк" буде недоречним. Тому цей ювілейний рік не про 1 святковий день, а про те, як ми змінимось протягом цього року і, повірте, новин про це буде багато вже незабаром", - йдеться у повідомленні.

Смілянський наголосив, що клієнти Укрпошти - найважливіше надбання компанії, тож на день народження компанії треба слідкувати за новинами, адже у них буде можливість отримати подарунки.

Водночас гендиректор компанії додав, що і Укрпошту не можна залишати без подарунків. Він оголосив, що 2 лютого буде випуск нової марки в серії "Героїчні професії війни", яка присвячена поштовикам - "Укрпошта завжди поруч з вами".

"Укрпошта перша приходить на звільнені території після ЗСУ, тому у новому блоці буде 2 марки "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають", бо перше без другого неможливе", - повідомив Смілянський.

На марці зображена реальна, відома на півдні, автівка Укрпошти. Однак марка не зображає якусь конкретну особу.

"У нас їх, героїв Укрпошти, тисячі. Протягом вже майже 2 років, після відряджень на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Харківщину, Запоріжжя, Сумщину чи інші важкі регіони, я часто знайомив вас з людьми, з якими маю честь працювати в одній команді. І ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру", - йдеться у повідомленні.

Передзамовити поштову марку можна вже відсьогодні за посиланням.