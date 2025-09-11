За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон

Таку інформацію оприлюднили на американському сайті Bloomberg.

Одна з шести жінок у житті Еллісона – акторка та модель Нікіта Кан, яка була його цивільною дружиною. Вона родом з України та досконало володіє українською мовою.

Як Ларрі Еллісон заробив мільярди, де працює, та що відомо про його приватне життя, читайте в огляді Еспресо.

Дитинство та освіта

Еллісон народився в 1944 році в Нью-Йорку. Його матір'ю була незаміжня єврейка, біологічний батько – італо-американський пілот Повітряного корпусу армії США.

Після того, як Еллісон захворів на пневмонію у віці дев'яти місяців, його мати Флоренс Спеллман віддала його на усиновлення своїм тітці та дядькові.

Лише у 12 років Еллісон дізнався, що його батьки не є його біологічними.

З ними він переїхав до Чикаго. Навчався у середній школі, пізніше в Університеті Іллінойсу на медичному факультеті. Там отримав звання студента року з природничих наук. В Чиказькому університеті, де вивчав фізику та математику вперше зіткнувся з комп'ютерним дизайном. Потім переїхав до Каліфорнію і розпочав свою кар'єру комп'ютерного програміста в кількох різних компаніях.

З рідною матір'ю зустрівся, коли йому було 48 років.

Як заробив багатство

У 1977 році Еллісон з двома партнерами заснував компанію Software Development Laboratories (SDL). Інвестиції склали 2000 доларів, з них 1200 вніс сам Ларрі. Першим клієнтом стало ЦРУ, для якого розробляли базу даних. Це сприяло серйозній репутації фірми. В 1979-му компанія створила базу даних Oracle, а в 1983 році компанію перейменували на Oracle Systems Corporation на честь свого флагманського продукту.

Спочатку Еллісон прагнув сумісності з базою даних IBM, але коли ця команія почала пхати пальці в колеса, захищаючи домінацію на ринку, Ларрі зробив усе, щоб похитнути гегемонію. Зараз бази даних від Oracle використовують дуже чимало найбільших організацій світу, а зіткнутися з нею може будь-хто, купуючи щось в інтернеті чи роблячи банківський переказ. Крім того, Oracle розробляє хмарні сервіси та бізнес-додатки, торгуючи ліцензіями на програмне забезпечення та підписки.

У 1997 році Еллісон був призначений директором Apple Computer. Та після повернення Стіва Джобса до компанії у 2002-му, пішов у відставку. У грудні 2018 року Еллісон став директором у раді директорів Tesla, Inc., придбавши 3 мільйони акцій раніше. Залишив раду директорів Tesla у серпні 2022 року.

У березні 2010 року список мільярдерів Forbes поставив Еллісона на шосте місце серед найбагатших людей у ​​світі та на третє місце серед найбагатших американців, з оціночним чистим капіталом понад 28 мільярдів доларів. У 2010 році газета The Wall Street Journal повідомила, що Еллісон був найбільш високооплачуваним керівником за останнє десятиліття, отримавши загальну компенсацію в розмірі 1,84 мільярда доларів США.

У вересні 2012 року Еллісон знову був внесений до списку мільярдерів Forbes як третій найбагатший громадянин Америки, поступаючись Біллу Гейтсу та Воррену Баффету, маючи чистий капітал у 44 мільярди доларів. Рівно через 13 років, у вересні 2025-го Еллісон досягнув вершини в перегонах мільярдерів. Вже 11 вересня Bloomberg повернув лідерство в рейтингу найбагатших Маску, його перевага над Елісоном – мінімальна.

Портал Minyanville у статті про мільярдера наводить анекдот, популярний у Кремнієвій долині: "Запитання: Яка різниця між Богом та Ларрі Еллісоном? Відповідь: Бог не вважає себе Ларрі Еллісоном".

Благодійність

У 1992 році Еллісон зламав лікоть у велосипедній аварії на високій швидкості. Після лікування в Каліфорнійському університеті в Девісі Еллісон пожертвував 5 мільйонів доларів на створення Дослідницького центру опорно-рухового апарату імені Лоуренса Дж. Еллісона.

У відповідь на терористичні атаки 11 вересня 2001 року Еллісон зробив суперечливу пропозицію пожертвувати федеральному уряду програмне забезпечення, яке дозволило б йому створити та керувати національною ідентифікаційною базою даних та видавати посвідчення особи.

У списку благодійних пожертв 400 найбагатших американців Forbes за 2004 рік зазначається, що Еллісон пожертвував 151 млн. дол.

У 2007 році Еллісон пообіцяв виділити 500 млн доларів на укріплення громадського центру в Сдероті, в Ізраїлі, після того, як виявив, що будівля не була укріплена від ракетних обстрілів. Інші благодійні пожертви Еллісона включають пожертву в розмірі 10 мільйонів доларів організації "Друзі Армії оборони Ізраїлю" у 2014 році.

У травні 2016 року Еллісон пожертвував 200 мільйонів доларів Університету Південної Каліфорнії на створення дослідницького центру раку.

Крім іншого, Еллісон був одним із головних донорів президентської кампанії Марко Рубіо у 2016 році. У 2020 році Еллісон дозволив президенту Дональду Трампу провести збір коштів у його маєтку Ранчо Міраж.

У січні 2025 року надав підтримку археологічних розкопок у Єрусалимі.

Особисте життя

Ларрі Еллісон був одружений п'ять разів. Першою його дружиною була Адда Квінн з якою він одружився у 1967 році та прожив у шлюбі 7 років.

Вже за два роки одружився вдруге – з Ненсі Вілер Дженкінс, але прожила разом пара лише два роки.

Третя і єдина жінка, з якою у Ларрі були діти – Барбара Бут. Обидвоє дітей Девід і Меган нині є відомими кінопродюсерами.

У 2003 році Еллісон одружився з письменницею Мелані Крафт. На їхньому весіллі фотографом був друг Ларрі, колишній генеральний директор і співзасновник Apple Стів Джобс. Пара прожила разом 7 років, у 2010 році розлучились.

Після цього 10 років Ларрі Еллісон був у цивільному шлюбі з акторкою та моделлю українського походження Нікітою Кан, справжнє ім'я – Ірина Осипова. На її офіційному сайті вказано, що вона родом з України та вільно володіє українською мовою. Зустрічатись з мільярдером почала, коли їй було 19 років, а Ларрі 66 років. В її честь він назвав ресторан у Малібу.

Ларрі Еллісон і Нікіта Кон, фото: gettyimages

Станом на 2024 рік, Еллісон одружений з Джолін (Чжу) Еллісон, яка молодша від свого чоловіка на 47 років.

Маєтки і розкішні авто

Ларрі Еллісон — ліцензований пілот, який має у власності кілька літаків, у тому числі два військові. Це італійський навчальний SIAI-Marchetti S.211 та винищувач МіГ-29, що його через заборону уряду США так і не зміг привезти на територію Штатів.

Еллісон володіє багатьма екзотичними автомобілями, включаючи Audi R8 та McLaren F1. Його улюблений - Acura NSX. Є власником Lexus LFA.

Має чимало розкішних маєтків вартість яких сягає до понад 100 млн. дол.

Один з будинків у Каліфорнії, вартістю приблизно 110 мільйонів доларів, у стилі феодальної японської архітектури. У 2004 та 2005 роках він придбав понад дванадцять об'єктів нерухомості в Малібу, вартістю понад 180 мільйонів доларів. У Малібу він купив п'ять ділянок, що зробили цю житлову угоду найдорожчою в історії Сполучених Штатів,

У червні 2012 року Еллісон погодився купити 98% гавайського острова Ланаї, який ще називають "Ананасовим островом", ціна становила від 500 до 600 мільйонів доларів.

Колись, ще на шляху до статусу найбагатшої людини світу Ларрі Еллісон казав: "Що б я не хотів, те я й отримую. У цьому краса мати мільярди доларів. Я щиро рекомендую це".

Компанія Oracle і Україна

Oracle підтримує народ України і проти незаконного нападу росіян.

"Ми приєднуємося до заклику міжнародної спільноти щодо миру та збереження суверенітету України. Діяльність Oracle в Україні залишається активною. Oracle вже пожертвувала 1 млн. дол чотирьом неприбутковим організаціям - Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародному медичному корпусу та World Central Kitchen, які допомагають одужати постраждалим та рятувати життя" – йдеться на офіційному сайті.

Також Oracle відкликала всі операції в Російській Федерації та Білорусі. В цих країнах продукти та послуги Oracle не дозволені для експорту, реекспорту, передачі чи використання.