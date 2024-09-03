За рік прикордонники викрили понад 200 злочинних груп, причетних до організації схем втечі за кордон
З початку 2024 року українські прикордонники спільно з правоохоронцями викрили більш ніж 200 злочинних груп, причетних до організації незаконного перетину кордону України
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, загалом за час дії воєнного стану співробітники ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами викрили понад 570 злочинних груп.
"Більш як 200 злочинних груп із цієї кількості викрито саме у 2024 році", - зазначив Демченко.
Він також додав, що найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.
- Зокрема у липні прикордонники Подільського загону затримали 23 чоловіків, які незаконно намагались втекти до Молдови на зерновозі.
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