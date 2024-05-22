Під звуки скрипки випускники станцювали шкільний вальс на залізничному вокзалі Києва

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

"За допомогою мистецтва та музики можна подолати багато бар’єрів. Ми поєднали зусилля з ЮНІСЕФ для того, щоб наша музика могла дійти до дітей, щоб вона могла позитивно на них повпливати, надихнути їх та дати їм ще один інструмент для того, аби краще зрозуміти життя", - наголосила іспанська скрипалька.

Цьогоріч майже 229 тисяч українських учнів стануть випускниками, але лише 55% з них мали змогу вчитися очно у свій останній рік у школі. У ЮНІСЕФ сподіваються, що зможуть відновити якомога більше шкіл та оснастити їх укриттями, аби українські діти мали змогу навчатися без втрати знань.

На початку повномасштабного вторгнення Росії будівля Ірпінського ліцею №3 зазнала сильних пошкоджень, як і територія навколо неї. Проте ЮНІСЕФ за підтримки ЄС відремонтували школу та оснастили її найсучаснішим укриттям.

"Я засумував за цим соціумом, за друзями, за всіма. ЮНІСЕФ відновив нам школу і ми вийшли на очне навчання", - розповів випускник ліцею Денис.

Його однокласниця Софія зазначає, що для неї важлива присутність в школі та вчителя поруч, а на дистанційному навчанні, за спостереженнями дівчини, продуктивність навчання знизилася.

У ЮНІСЕФ також поділяють думку, що за 4 роки пандемії коронавірусу та війни якість знань українських школярів дуже зменшилася. Так, для того, аби діти змогли повернутися до очного навчання, ЮНІСЕФ відновив вже 147 освітніх закладів в Україні, зокрема облаштував в них укриття.

За словами іспанського посла в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу, на допомогу українській освіті за допомогою ЮНІСЕФ Іспанія виділила вже декілька мільйонів євро.

"Це була короткотермінова акція, але в нас є і довготермінові плани з реконструкцій. На них ми плануємо витратити понад 100 млн євро, аби допомогти Україні увійти в стабільне майбутнє. Звичайно, діти - це основа нашого плану, адже діти - майбутнє України", - наголосив посол Іспанії в Україні.