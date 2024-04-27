За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 100 тис. українців

Про це повідомляє МОЗ.

Зазначається, що з 117 937 українців, які протягом тижня звернулись до медиків із симптомами ГРВІ, грипу та COVID-19, - 72 554 дитини.

Натомість до лікарень потрапили 3345 захворілих, у зокрема 2040 дітей.

"COVID-19 діагностували у 937 українців, найбільше випадків - у Дніпропетровській області. Зареєстровано 15 летальних випадків: один - внаслідок ускладнень грипу та 14 - серед пацієнтів із позитивним результатом тесту на COVID-19. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти коронавірусної інфекції протягом останніх 12 місяців", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що вакцинація - це простий, безпечний та ефективний спосіб захиститися від небезпечних хвороб ще до контакту з ними, а також запобігти ускладненням, які ці хвороби можуть спричинити. Наразі щеплення проти COVID-19 в Україні є безоплатними.