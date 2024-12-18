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"Загрози свободі слова": медійники закликали не ухвалювати закон про відповідальність за поширення даних із публічних реєстрів

Ксенія Золотова
18 грудня, 2024 середа
01:36
Суспільство Верховна Рада

Учасники Медіаруху, а також медійні та правозахисні громадські організації України повторюємо свій заклик до народних депутатів України відмовитися від підтримки законопроєкту №10242, який забороняє поширення даних із публічних реєстрів

Зміст

Про це йдеться на сайті Інституту масової інформації.

За словами медійників, цей законопроєкт продовжує нести значні загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні.

"Його оновлена редакція, пропонована для голосування, не усунула ризиків, на яких ми наголошували у попередній заяві від 2 грудня 2024 року. Законопроєкт посилює кримінальну відповідальність щодо несанкціонованого розповсюдження конфіденційної інформації. Під цим законодавець має на увазі розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів, або інших дій, що створюють можливість вільного доступу до такої інформації невизначеного кола осіб. Така дефініція міститься у примітці до статті 361 Кримінального кодексу, і вона не зазнала жодних змін порівняно з текстом, що виносився на голосування два тижні тому", - пояснили учасники Медіаруху.

Журналісти скаржаться, що у законопроєкті, що пропонується депутатам до голосування, не враховано критичних зауважень щодо необхідності запровадження ефективних механізмів захисту для осіб, які розголошують конфіденційну інформацію в інтересах суспільства, зокрема журналістів та викривачів корупції. 

"Як ми вже зазначали у попередній заяві, навіть за наявності суспільної необхідності розголошення такої інформації, чинних норм Законів України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації", спрямованих на її захист, може виявитися недостатньо для убезпечення журналістів у судах за умов застосування оновленої редакції статті 361-2 Кримінального кодексу", - зазначили медійники.

У заяві вони підкреслили, що попри зменшення відповідної санкції, пропоноване покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі за подібні дії під час правового режиму воєнного стану залишається непропорційним, на їхню думку. Хоча, як додали в ІМІ така максимальна санкція і кваліфікація злочину як нетяжкого не дозволяє застосовувати до журналістів негласні слідчі дії, такі як прослуховування та стеження, цей інструмент все ще може бути використаний для переслідування журналістів за некомфортні для представників органів влади розслідування.

"Саме тому положення законопроєкту № 10242 у його оновленій редакції продовжують суперечити принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів, закріпленим у міжнародних документах, включно з нещодавно ухваленим Європейським актом про свободу медіа", - наголосили медійники, зазначивши, що кримінальна відповідальність за розголошення конфіденційних відомостей з реєстрів має супроводжуватися створенням надійних механізмів захисту журналістів та викривачів корупції.

Заява закликає народних депутатів не голосувати за законопроєкт №10242, а представників Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності до справжнього діалогу з представниками медійної спільноти з метою вдосконалення системи кримінального законодавства у цій сфері: "Будь-які нові норми, запроваджені подібними законопроєктами, мають справді захищати державу від ризиків, пов’язаних з торгівлею даними та масовими витоками інформації, а не обмежувати можливості суспільного контролю за владою та сприяти створенню атмосфери страху серед журналістів".

  • На початку грудня Медіарух, медійні, правозахисні організації вже закликали народних депутатів України не підтримувати законопроєкт №10242 щодо відповідальності за публікування даних з реєстрів у його нинішній редакції.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
журналісти
корупція в Україні
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