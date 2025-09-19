Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту

Що змінилося?

Тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року.

Держави-члени закликаються пропонувати українцям національні дозволи на проживання (робота, навчання, сімейні обставини).

Тим, хто має тимчасовий захист, дозволять подавати заявки й на інші статуси відповідно до законодавства ЄС (наприклад, для висококваліфікованих працівників).

Країни повинні забезпечити інформаційні кампанії для переміщених осіб і створювати центри підтримки.

Українці в Брюсселі, Бельгія, фото: gettyimages

Повернення та реінтеграція

Рекомендація передбачає програми добровільного повернення, які узгоджуватимуться з українською владою. Українцям можуть дозволити ознайомчі візити додому, щоб спланувати майбутнє.

Між рядків

Для українців цей документ сигналізує дві ключові ідеї:

ЄС готується до моменту, коли війна завершиться, і громадяни зможуть повернутися для відбудови країни.

Тим, хто планує залишитися, необхідно вже сьогодні інтегруватися: шукати роботу, навчання, доводити право на інший статус проживання.

Не варто забувати й про тих, хто не зміг швидко пройти шлях інтеграції: вони отримали субсидіарний захист, а для решти на тимчасовому статусі в ЄС триває робота над розширенням прав.

Цитата

"Солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас здоровим глуздом є підготовка до дня, коли ситуація дозволить українському народу повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни", — заявив Кааре Дібвад Бек, міністр імміграції та інтеграції Данії.

Українці у Дюссельдорфі, Німеччина, фото: gettyimages

Риторика ЄС та реальність

У європейській риториці дедалі частіше звучить думка, ніби завершення війни — це питання найближчого часу. Брюссель наголошує: у разі припинення вогню Україна отримає гарантії безпеки.

Однак реальність інша: Росія не лише не припиняє агресію, а й розширює ескалацію. Перспектива швидкого завершення війни залишається віддаленою.

Що далі?

Формально ухвалена рекомендація є лише орієнтиром для держав-членів. Але вже зараз українцям варто робити висновки: майбутнє залежить від особистих стратегій. Одні готуються до повернення в Україну, інші — до закріплення в ЄС. У будь-якому випадку, простір для вибору залишається, але він дедалі більше залежить від геополітичної реальності, яка поки далека від європейських прогнозів.

фото: gettyimages