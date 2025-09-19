Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту

Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту

Альбіна Чеперис
19 вересня, 2025 п'ятниця
17:40
Суспільство Українці в Брюсселі, Бельгія

16 вересня Рада Європейського Союзу погодила рамки майбутнього статусу для переміщених українців. Документ передбачає поступовий перехід від тимчасового захисту до інших форм легального перебування в ЄС або підготовку до повернення й реінтеграції в Україні, коли це стане можливим

Зміст

Що змінилося?

  • Тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року.
  • Держави-члени закликаються пропонувати українцям національні дозволи на проживання (робота, навчання, сімейні обставини).
  • Тим, хто має тимчасовий захист, дозволять подавати заявки й на інші статуси відповідно до законодавства ЄС (наприклад, для висококваліфікованих працівників).
  • Країни повинні забезпечити інформаційні кампанії для переміщених осіб і створювати центри підтримки.

Українці в Брюсселі, Бельгія

Українці в Брюсселі, Бельгія, фото: gettyimages

Повернення та реінтеграція

Рекомендація передбачає програми добровільного повернення, які узгоджуватимуться з українською владою. Українцям можуть дозволити ознайомчі візити додому, щоб спланувати майбутнє.

Між рядків

Для українців цей документ сигналізує дві ключові ідеї:

  • ЄС готується до моменту, коли війна завершиться, і громадяни зможуть повернутися для відбудови країни.
  • Тим, хто планує залишитися, необхідно вже сьогодні інтегруватися: шукати роботу, навчання, доводити право на інший статус проживання.

Не варто забувати й про тих, хто не зміг швидко пройти шлях інтеграції: вони отримали субсидіарний захист, а для решти на тимчасовому статусі в ЄС триває робота над розширенням прав.

Цитата

"Солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас здоровим глуздом є підготовка до дня, коли ситуація дозволить українському народу повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни", — заявив Кааре Дібвад Бек, міністр імміграції та інтеграції Данії.

Українці у Дюссельдорфі, Німеччина

Українці у Дюссельдорфі, Німеччина, фото: gettyimages

Риторика ЄС та реальність

У європейській риториці дедалі частіше звучить думка, ніби завершення війни — це питання найближчого часу. Брюссель наголошує: у разі припинення вогню Україна отримає гарантії безпеки.

Однак реальність інша: Росія не лише не припиняє агресію, а й розширює ескалацію. Перспектива швидкого завершення війни залишається віддаленою.

Що далі?

Формально ухвалена рекомендація є лише орієнтиром для держав-членів. Але вже зараз українцям варто робити висновки: майбутнє залежить від особистих стратегій. Одні готуються до повернення в Україну, інші — до закріплення в ЄС. У будь-якому випадку, простір для вибору залишається, але він дедалі більше залежить від геополітичної реальності, яка поки далека від європейських прогнозів.

паспорт, закордонний паспорт

фото: gettyimages

Теги:
Статті
Новини
Світ
Україна
ЄС
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2025 четвер
Будь-яку угоду щодо України Путін підпише лише після перемоги Росії
Олександр Усик
Автор Дмитро Марценишин
18 вересня, 2025 четвер
В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
Київ
+19.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:18
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Каллас заявила, що Путін випробовує рішучість Заходу
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
18:06
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка
18:02
OPINION
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
17:55
Вийшов трейлер фільму "Сірі бджоли" за однойменним романом-бестселером Андрія Куркова
17:52
Новини компаній
EVA
Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки
17:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі
17:31
Пресреліз
Чемпіонат з робототехніки в Південній Кореї
Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
17:30
Огляд
дрони-антишахеди ODIN
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"
17:21
РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников
17:08
Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми
17:04
OPINION
блог Сергій Кузан
Гібридна війна: Кремль прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку"
16:36
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс приїхав до Києва й зустрівся з Сибігою
16:28
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
16:20
Куп'янськ
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Оновлено
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, фон дер Ляєн розкрила деталі
15:47
бюджет
Уряд планує виділити 150 млн грн з держбюджету-2026 на повернення українців з-за кордону, – BBC
15:43
прапор Росії
У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters
15:33
OPINION
Дерусифікація чи вестернізація? Куди має рухатися українська гуманітарна політика
15:15
Естонія
Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ
15:02
Глава MI6 Річард Мур
Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною
14:39
Рустем Умєров
Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
14:20
Термінал ЗПГ у Роттердамі
ЄС розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше запланованого терміну, - Bloomberg
14:06
Марʼяна Безугла
Нардепи готують звернення до ДБР через те, що Безугла зірвала закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, - Фріз
13:26
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Папі Римському пропонували створити його ШІ-версію, він відмовився
13:22
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
У Disney зростає невдоволення через відсторонення Джиммі Кіммела від шоу, голлівудські зірки закликають бойкотувати студію
13:04
Купʼянськ
Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC
12:18
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цими вихідними
12:09
на фото Верховна Рада України
Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна
11:59
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе зніме новий фільм з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс
11:39
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 59% українців, – опитування КМІС
11:33
Іспанія
Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії
11:08
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилась через зменшення хмарності у регіонах: ситуація в енергосистемі 19 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV