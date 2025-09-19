Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту
16 вересня Рада Європейського Союзу погодила рамки майбутнього статусу для переміщених українців. Документ передбачає поступовий перехід від тимчасового захисту до інших форм легального перебування в ЄС або підготовку до повернення й реінтеграції в Україні, коли це стане можливим
Що змінилося?
- Тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року.
- Держави-члени закликаються пропонувати українцям національні дозволи на проживання (робота, навчання, сімейні обставини).
- Тим, хто має тимчасовий захист, дозволять подавати заявки й на інші статуси відповідно до законодавства ЄС (наприклад, для висококваліфікованих працівників).
- Країни повинні забезпечити інформаційні кампанії для переміщених осіб і створювати центри підтримки.
Українці в Брюсселі, Бельгія, фото: gettyimages
Повернення та реінтеграція
Рекомендація передбачає програми добровільного повернення, які узгоджуватимуться з українською владою. Українцям можуть дозволити ознайомчі візити додому, щоб спланувати майбутнє.
Між рядків
Для українців цей документ сигналізує дві ключові ідеї:
- ЄС готується до моменту, коли війна завершиться, і громадяни зможуть повернутися для відбудови країни.
- Тим, хто планує залишитися, необхідно вже сьогодні інтегруватися: шукати роботу, навчання, доводити право на інший статус проживання.
Не варто забувати й про тих, хто не зміг швидко пройти шлях інтеграції: вони отримали субсидіарний захист, а для решти на тимчасовому статусі в ЄС триває робота над розширенням прав.
Цитата
"Солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас здоровим глуздом є підготовка до дня, коли ситуація дозволить українському народу повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни", — заявив Кааре Дібвад Бек, міністр імміграції та інтеграції Данії.
Українці у Дюссельдорфі, Німеччина, фото: gettyimages
Риторика ЄС та реальність
У європейській риториці дедалі частіше звучить думка, ніби завершення війни — це питання найближчого часу. Брюссель наголошує: у разі припинення вогню Україна отримає гарантії безпеки.
Однак реальність інша: Росія не лише не припиняє агресію, а й розширює ескалацію. Перспектива швидкого завершення війни залишається віддаленою.
Що далі?
Формально ухвалена рекомендація є лише орієнтиром для держав-членів. Але вже зараз українцям варто робити висновки: майбутнє залежить від особистих стратегій. Одні готуються до повернення в Україну, інші — до закріплення в ЄС. У будь-якому випадку, простір для вибору залишається, але він дедалі більше залежить від геополітичної реальності, яка поки далека від європейських прогнозів.
фото: gettyimages
- Біла Церква
