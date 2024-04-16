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"Замінити Наталю Гуменюк на компетентнішу особу": медійники звернулися до військового керівництва України

16 квітня, 2024 вiвторок
20:04
Суспільство керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Медійники звернулися до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка нині є начальницею об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

У заяві, яку подали медійники, йдеться про те, що Наталя Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності. Тому вимагають "замінити Наталю Гуменюк на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями".

"Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів", - йдеться в заяві.

Крім того, медійники вимагають допустити їх до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, куди їх не допускала Наталя Гуменюк.

"Забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу №73 головнокомандувача ЗСУ. Ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що призвело до непоправних інформаційних наслідків для України", - із тексту заяви.

Також медійники закликали військове керівництво "провести ревізію наявних правил роботи пресцентрів ОК "Південь" та об’єднаного новоствореного ОУВ “Таврія” (раніше ОСУВ "Одеса" та ОСУВ "Таврія"), практики яких могли зазнати шкоди через нещодавнє призначення туди Наталі Гуменюк". 

В кінці заяви медійники звернули увагу і на ексзаступницю колишнього міністра оборони Резнікова Ганну Маляр: "Будь ласка, докладіть зусиль, щоб журналістам не довелося писати ще одного листа щодо неприпустимості очолювання будь-яких комунікаційних структур Сил оборони Ганною Маляр".

  • Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 14 квітня подала виправлену декларацію за 2023 рік, у якій вказала дохід від ТОВ "Прома-тех".
Теги:
Україна
Міністерство оборони
Херсонщина
Війна з Росією
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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