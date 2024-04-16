Ексзаступниця Резнікова Маляр задекларувала зарплату на оборонному підприємстві: що відомо

Так, у декларації Маляр вказано, що вона отримала трохи більше як 101 тис. грн зарплати від ТОВ "Прома-тех".

На сайті Youcontrol зазначено, що це підприємство має основним видом діяльності виробництво чавуну, сталі та феросплавів. Інші види діяльності – виробництво зброї та боєприпасів, механічне оброблення металевих виробів, виробництво військових транспортних засобів.

Бенефіціарами підприємства, зареєстрованого в Рівному, є Мельник Віктор Олександрович, Носов Олександр Григорович і Сич Дмитро Миколайович.

Фінансова звітність компанії свідчить про те, що за 2023 рік підприємство отримало 561 млн грн доходу від реалізації продукції й 82 млн грн чистого прибутку, тоді як у 2022 році доходів не було взагалі.

Буквально нещодавно Маляр повідомляла, буцімто працює над інформаційними проєктами й має намір зняти фільм.

Фото: скриншот Еспресо

Фото: скриншот Еспресо

Журналісти " Слідства.Інфо " подзвонили Маляр і запитали про роботу на оборонному підприємстві.

"Я там більше не працюю, це було три місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ", — відповіла вона.

Носов раніше входив до наглядової ради Укроборонпрому.

5 вересня 2023 року Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. За словами президента Володимира Зеленського, Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Наступного дня Верховна Рада України погодила призначення Рустема Умєрова міністром оборони.

Згодом, 18 вересня, Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступників міністра оборони, а також держсекретаря міністерства. Зокрема, у відставку відправили Ганну Маляр.

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