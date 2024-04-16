Ексзаступниця Резнікова Маляр задекларувала зарплату на оборонному підприємстві: що відомо
Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 14 квітня подала виправлену декларацію за 2023 рік, у якій вказала дохід від ТОВ "Прома-тех"
Так, у декларації Маляр вказано, що вона отримала трохи більше як 101 тис. грн зарплати від ТОВ "Прома-тех".
На сайті Youcontrol зазначено, що це підприємство має основним видом діяльності виробництво чавуну, сталі та феросплавів. Інші види діяльності – виробництво зброї та боєприпасів, механічне оброблення металевих виробів, виробництво військових транспортних засобів.
Бенефіціарами підприємства, зареєстрованого в Рівному, є Мельник Віктор Олександрович, Носов Олександр Григорович і Сич Дмитро Миколайович.
Фінансова звітність компанії свідчить про те, що за 2023 рік підприємство отримало 561 млн грн доходу від реалізації продукції й 82 млн грн чистого прибутку, тоді як у 2022 році доходів не було взагалі.
Буквально нещодавно Маляр повідомляла, буцімто працює над інформаційними проєктами й має намір зняти фільм.
Фото: скриншот Еспресо
Фото: скриншот ЕспресоЖурналісти "Слідства.Інфо" подзвонили Маляр і запитали про роботу на оборонному підприємстві.
"Я там більше не працюю, це було три місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ", — відповіла вона.
Носов раніше входив до наглядової ради Укроборонпрому.
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- Наступного дня Верховна Рада України погодила призначення Рустема Умєрова міністром оборони.
- Згодом, 18 вересня, Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступників міністра оборони, а також держсекретаря міністерства. Зокрема, у відставку відправили Ганну Маляр.
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