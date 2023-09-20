Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Хто така Ганна Маляр? І чому з її звільненню радіють воєнкори та пресофіцери
OPINION

Хто така Ганна Маляр? І чому з її звільненню радіють воєнкори та пресофіцери

Марина Данилюк-Ярмолаєва
20 вересня, 2023 середа
17:04
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Шість із семи заступників очільника Міноборони було звільнено. Одне прізвище заслуговує окремої уваги — це людина, яка керувала інформаційною політикою часів війни - Ганна Маляр. Її відставку з полегшенням та радістю сприйняли воєнні кореспонденти та речники бригад. Чому так?

У минулому Ганну Маляр знали як експерта-кримінолога та постійну учасницю псевдо соціальних шоу каналів ТРК "Україна" та Інтер. 

У 2020 році Ганна Маляр балотувалась під брендом "Слуг народу" до Київради, і хоча вибори програла — не залишилась непоміченою. 

Ганна Маляр

Фото: Getty Images

Уже в серпні 2021 року вона була призначена на посаду заступника міністра оборони Андрея Тарана. Там Маляр стала куратором управління стратегічними комунікаціями та інформаційною політикою.

У своїх дебютних на новій посаді інтерв’ю Маляр розказувала, що вона "професійно займається початком збройного конфлікту на Донбасі". І натякала, що треба нарешті організувати захист України в інформаційному просторі та освоїти навички ведення гібридної війни.

У жовтні 2022 року журнал NV в список 25 найвидатніших воєначальників сучасності. Що було дещо дивно — посада заступника Міноборони є цивільною. А любов Анни Маляр до оливкового одягу навіть частіше ніж у Залужного з Будановим — не урівнює її з ключовими військовими, які справді здобували критичні перемоги. 

Анна Маляр на своїй посаді куратора інформаційної політики змогла посваритися із військовими кореспондентами, які багато років висвітлюють події на фронті. І точно знають, що треба показувати, а де обличчя та тло краще заблюрити. Саме в часи цієї заступниці воєнного кореспондента могли викреслити з пулу чи поставити бан на відвідини того, чи іншого сектора. Крім того, українським журналам кілька разів забороняли відзняти історичні кадри звільнення українських міст в прямому режимі. Чому так? Бо як же це можна знімати, як звільнені від окупації люди гойдають на руках захисників і цілують їм руки — поки президент із Єрмаком не приїхав. Так, наприклад, було в Херсоні. Тож ми отримали неприємну ситуацію, коли історичні кадри звільнення обласного центру зняли хіба військові для своїх тіктоків — у досить поганій якості. 

Звільнена фахівчиня з гібридної війни не раз повідомляла новини про звільнення того чи іншого пункту раніше за Генштаб і бригаду, яка безпосередньо працює на тому чи іншому відтинку. Чим ставила під загрозу життя захисників. 

Крайня історія — зі звільненням Андріївки на Донбасі. Наша 3-тя штурмова ще бій не закінчила, а Маляр уже відрапортувала про перемогу. Чим підставила людей і наразила себе на цілком заслужений хейт. 

Мої джерела також додають, що безмежна любов колишньої вже заступниці до хизування чужими перемогами посварила її з офіційними речниками кількох угруповань, які є кадровими військовими та ще і військовими журналістами.

З гучних скандалів ще варто згадати зарубу Ганни Маляр із бойовими медиками, які розклали ситуацію, як Командування медичних сил не реагує на потреби тут і зараз. 

Уже на піку розмов про звільнення Маляр з’явилась іще одна неприємна деталь про заступницю з "інформаційної політики". Саме за ці два з гаком роки Міноборони вбило Військове телебачення та Армію Інформ — головного мовника ЗСУ, який ось-ось мав запуститись в нормальному режимі із якісними програмами. Нащо нам це треба? Для якісного історичного архіву нинішньої великої війни з Росією. Друге — саме ці ресурси мали виростити нове покоління якісних військових журналістів та речників, які могли б не писати сухі та нудні релізи, а якісно поїхати з журналістами WSJ, NYT, WP — і розказати інформацію з перших вуст. Без "анонімних джерел" з російськими вухами. 

Далі варто відзначити участь Маляр у поширенні не зовсім правдивої інформації. 25 лютого 2022 року на сторінці колишньої заступниці Міноборони з питань інформаційної політики з'явився пост про "російських військових на Оболоні, які одягнулися в український камуфляж". 

Як потім стало відомо — це були українські військові. Але дезінформовані люди в паніці не розібрались хто є хто — і був вогонь по "своїх". 

Цей фейк не був спростований на офіційному рівні досі, не було публічних вибачень перед підрозділом, який зазнав втрат та рідними воїнів. І тому не дивно, що досі в інтернеті блукає міська легенда про бої з росіянами на Оболоні. 

Я не знаю, чи буде за нового міністра оборони Рустема Умєрова посада заступника з інформаційної політики. І не маю уявлення, хто може стати умовним наступником Анни Маляр. Але дуже хотілось би аби це не був черговий експерт із "Холостяка" та СТБ чи "Говорить Україна" на "плюсах". За інформацію про війну в часи війни мають відповідати ті, кому це болить і кому не байдуже — як озвучена ними інформація вплине на хід війни.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Міністерство оборони
Війна з Росією
Ганна Маляр
Читайте також:
поле, пшениця, зерно
19 вересня, 2023 вiвторок
Польща і Словаччина відреагували на позов України до СОТ щодо зерна
"Шахтар", Ліга чемпіонів
20 вересня, 2023 середа
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки у матчі з "Порту"
18 вересня, 2023 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.71
    Купівля 37.71
    Продаж 38.49
  • EUR
    Купівля 40.53
    Продаж 41.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 вересня
17:16
Світло
У ДТЕК cпрогнозували ситуацію з електрикою взимку та назвали чинники впливу
17:13
Алла Басалаєва
До СБУ подали заяву на голову Держаудитслужби щодо знищення обороноздатності України
17:11
Херсонщина
Росія обстріляла Херсонщину: госпіталізовано 19-річну дівчину
17:08
Україна-Польща
Польща викликала посла України через заяви Зеленського в ООН про те, що блокування експорту зерна сприяє РФ
16:56
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
Мессі передав свою футболку зі збірної Аргентини для фонду United24, - Кривцов
16:32
потяги
Відтепер замовити групові квитки на Укрзалізницю можна онлайн
16:27
Гривня, 1000 гривень, гроші
Міністерка соцполітики назвала частину українців залежними від соцвиплат і заявила про недоцільність збільшення пільг
16:16
Безпілотник РФ атакував автівку шведських журналістів
Безпілотник РФ атакував авто шведських журналістів на Запоріжжі, МЗС України відреагувало
16:14
парти
РФ звозить студентів-педагогів на ТОТ для "роботи" з українськими дітьми, - ЦНС
16:05
"Жадан і Собаки" випустили клип на нову пісню "Рогань"
15:54
суд ООН
Союзники підтримали у Міжнародному суді ООН позов України щодо геноциду
15:54
SpaceX Falcon
SpaceX вивела на орбіту ще 22 інтернет-супутники Starlink
15:53
DMG Mori Seiki
НАЗК внесло німецьких виробників верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку спонсорів війни
15:28
На фото: тюленя поблизу станції
Поблизу станції Вернадського народилося перше цього року тюленя
15:26
Ексклюзив
ЗСУ наступ
У ЗСУ розповили, як знищували елітні частини армії РФ під час звільнення Андріївки
15:12
Верховна Рада
Завтра парламент голосуватиме постанову, що вирішить проблему українських оборонних підприємств із ДАСУ, - Ярова 
14:57
Оновлено
Росіяни застосували димову завісу в Севастополі
Вибухи у Криму: розвідка підтвердила ракетну атаку по базі окупантів
14:55
Укренерго
У головному офісі Укренерго проводять обшуки
14:51
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:37
Оновлено
Нестор Шуфрич
Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова
14:33
Катаріна Матернова
В Україні розпочала роботу нова посолка ЄС
14:26
Ексклюзив
окупанти
Defense Express: Росія може відновити безуспішні наступальні дії на Купʼянському напрямку
14:26
Оновлено
Верховна Рада
Закон про е-декларування: Рада підтримала негайне відкриття реєстрів
14:12
вітрогенерація в Україні
Україна внаслідок повномасштабної війни РФ втратила близько 80% вітрогенерації
14:10
імпорт електроенергії
У ДТЕК розповіли про захисні споруди, які Україна зводить навколо енергетичних об'єктів: наскільки вони ефективні
14:10
OPINION
Ірина Федорів
Серіали проти музеїв: бюджет-2024
14:03
Херсонщина
Росіяни наростили інтенсивність обстрілів Херсонщини: скидають по 10 авіабомб на день, - ОВА
13:47
Бюджет 2023
Парламент ухвалив зміни до бюджету-2023 у першому читанні
13:30
Оновлено
Путін
Публікація білоруського вченого з зашифрованою фразою "Сдохни, Путлер" зникла з сайту журналу московського університету
13:29
Оновлено
Ворог обстріляв Куп'янськ
РФ 19 вересня атакувала авіабомбою Куп'янськ: кількість загиблих збільшилася до 8
13:00
Матеуш Моравецький
"Якщо Україна загострюватиме конфлікт": у Польщі заявили про можливе посилення заборони експорту агропродукції
12:54
Башар Асад
Президент Сирії здійснить перший візит до Китаю від початку громадянської війни
12:47
Ексклюзив
Китай та росія
Як Китай постачає дрони до РФ, обходячи санкції: розслідування розвідувальної агенції Molfar
12:43
OPINION
Богдан Данилишин
Бюджетний процес та його вплив на  економіку та на фінансові ринки України
12:40
осінь
До кінця тижня в Україні пануватиме сонячна і тепла погода: прогноз від синоптика Наталки Діденко
12:35
електроенергія
З ремонту вийшов черговий блок ТЕС: ситуація в енергосистемі України станом на 20 вересня
12:31
Оновлено
Удари ЗС Азербайджану по вірменських позиціях у Нагірному Карабаху
Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: влада невизнаного регіону оголосила про припинення вогню
12:28
без води, вода
Дефіцит води на сході України: окупанти не можуть врятувати промисловість, під загрозою опалювальний сезон
12:22
Вимагав 800 тис. грн від родини загиблого воїна: СБУ затримала мешканця Черкас
12:22
на Київщині авто підірвалось на міні
На Київщині авто наїхало на міну, водій загинув
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV