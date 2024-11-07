Заступник Єрмака Олег Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Москви, - "Схеми"

Про це свідчать дані авіаперельотів Олега Татарова, йдеться в матеріалі проєкту "Схеми" (радіо "Свобода").

Як зазначили журналісти, Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю, тричі був у РФ у 2017-му, чотири рази у 2018-му, та двічі - у 2019 році. Оскільки після 2014-го авіасполучення між Україною та Росією було припинено, в більшості поїздок Татаров діставався Москви з Києва через Мінськ.

За даними журналістів, востаннє Татаров літав до РФ наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.

Крім того, за даними "Схем", у 2015 році Татаров їздив до тимчасово окупованого Криму. Так 6 червня він перетнув контрольно-пропускний пункт "Джанкой", а назад повернувся 8 червня через КПП "Армянськ".

До того ж, як зазначили журналісти, Татаров їздив до Білорусі в березні 2013 року, також двічі – в червні та листопаді 2014-го, та ще одного разу в березні 2016 року.

Прохання прокоментувати свої поїздки до столиці країни-агресорки, надіслане "Схемами" до Офісу президента, Олег Татаров на час публікації матеріалу залишив без відповіді.

Про Олега Татарова

З 2011 року Олег Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Як інформувало радіо "Свобода", Татарову в останні місяці режиму Януковича вручили "Заслуженого юриста України" за "впровадження рішень президента".

У 2020 році Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Того ж року колишній народний депутат і екскерівник Укрбуду Максим Микитась дав викривальні свідчення на Олега Татарова в справі про махінації з квартирами для Нацгвардії, заявивши, що той під час роботи в Укрбуді начебто підкупив експерта МВС, аби він сфальсифікував експертизу на користь компанії.

18 грудня 2020 року стало відомо, що тодішній в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову. Згодом НАБУ підтвердило інформацію про вручення підозри Татарову.