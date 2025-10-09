Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
Спростовуючи початок підготовки до виборів Валерій Залужний фактично продемонстрував, що має політичні амбіції та плани балотуватись у виборчій кампанії
Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Олег Саакян.
"У випадку із Залужним ми маємо ситуацію з провокуванням на визначення його позиції. Я гадаю, що своєю заявою, де Залужний спростовує свою підготовку до виборів, він фактично продемонстрував, що йому важливий його рейтинг. Залужний цією заявою продемонстрував, що він має політичні амбіції й плани брати участь у майбутній виборчій кампанії. Єдине, що незрозуміло це в якій ролі. Рівень своїх амбіцій він не висловлював. Подейкують, що він планує брати участь у президентських виборах. Втім, про це говорять всі, бо це очевидно. Втім, яка буде ситуація на фінішній прямій і як завершиться російсько-українська війна, то від цього залежатиме думка й про нього", - розповів Саакян.
Політолог зауважив, що сьогодні будь-які рейтинги й амбіції тих чи інших осіб не варто сприймати серйозно.
"Ті, хто зараз й близько не має політичних амбіцій, цілком ймовірно, що їх може винести хвилею народних очікувань і вони опиняться в певних списках, можливо навіть у президентських. Тому наразі будь-які рейтинги та амбіції всього лише вилами по воді писано. Все ще дуже багато разів перепишеться і ситуація зміниться", - додав він.
Саакян наголосив, що Залужного будуть провокувати діяти й робити певні заяви. Адже, чим більше він зараз буде говорити про конкретні плани, тим більше зашкодить самому собі
"Для Залужного вкрай важливо було і залишається менше зʼявлятися у медійному просторі. Бо мати високий рівень впізнаваності й достатньо високий запас підтримки дуже небезпечно. Адже, якщо людина має високий рівень довіри, пізніше дуже легко розчаруватись в ній. Тому зараз розігрують ситуацію з провокуванням Залужного, щоб він сказав конкретику і далі будуть це робити. Це потрібно, щоб він робив певні заяви й кроки, бо в такому випадку він буде тільки втрачати", - підсумував політолог.
- 8 жовтня видання Intelligence Online з посиланням на "джерела" просувало інформацію, що деяким високопосадовцям, наближеним до Валерія Залужного, запропонували місця у його "парламентському списку", попри те, що сам він ще не вирішив балотуватися на пост президента.
- 9 жовтня Залужний заявив, що не підтримує ідею проведення виборів під час війни. Він додав, що не створює ні штабів, ні партій і не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе